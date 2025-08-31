Lautaro Carmona acusa que hay interesados en “promover dispersión” tras convulsionada semana del PC y reitera su respaldo a Jadue

Lautaro Carmona apuntó a “críticas injustas” al PC en medio de la tensión por declaraciones cruzadas entre él, la candidata Jara, y su comando.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en el marco de la conmemoración del segundo aniversario de la muerte del histórico dirigente Guillermo Tellier, abordó la convulsionada semana que ha tenido la colectividad y la candidata presidencial Jeannette Jara, producto de una serie de declaraciones cruzadas.

Lo anterior, a raíz de la crítica que realizó el timonel del PC a la gestión de Mario Marcel como ministro de Hacienda, hecho por el cual la candidata del oficialismo salió rápidamente a defender la conducción de quien fue su estrecho colaborador cuando impulsaron la reforma de pensiones.

Dicha controversia se agudizó luego de que miembros de su comando se enfrentaron por este mismo tema, e incluso integrantes del Socialismo Democrático acusaron a Carmona de intentar perjudicar a Jara con sus declaraciones.

Bajo este contexto, el presidente del PC partió diciendo que “hoy cuando se critica y acusa de manera tan injusta al Partido Comunista, reiteramos que seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que esta línea política construida con tanto sacrificio y convicción por décadas, siga viendo su camino”.

El descargo de Lautaro Carmona tras convulsionada semana y su respaldo a Daniel Jadue

En este sentido, el dirigente aseguró que “algunos están interesados en promover la dispersión, transformando cada comentario desde el PC en una formulación que dicen, debilitaría la campaña. No olviden que la formación comunista se templa en valores. Uno de ellos, el valor de la honradez y la consecuencia, que busca unir el pensamiento y la acción que llegan a la entrega total sin cálculos, estimulados por la justicia a la causa. Qué duda cabe en el papel de los comunistas para lograr el tremendo resultado en primarias”.

Por otra parte, Lautaro Carmona lamentó que no se pudiera lograr una lista única de cara a la elección parlamentaria, aunque “no dejamos de valorar que Jeannette Jara, candidata presidencial, se ha transformado en factor de unidad de estos nueve partidos, a los que se suman a lo menos tres fuerzas que se ubican en la izquierda”.

Tras ello, se refirió al caso de Daniel Jadue y la inminente caída de su candidatura a diputado por su calidad de “acusado” en la investigación de farmacias populares: “Es objeto de una insistente campaña que especula con las noticias que provienen de la Fiscalía”.

“Tenemos pedida por tiempo una entrevista a través de lobby con el Fiscal Nacional, necesitamos saber la opinión pública… la opinión pública necesita saber también acerca de la denuncia que uno de los formalizados hizo a los medios sobre que fue presionado para involucrar a Daniel Jadue. De todas formas, no nos adelantamos y en una campaña todos y todas somos Daniel”, expresó.

Siguiendo en esa línea, Lautaro Carmona advirtió: “Que no trabajen los especuladores que buscan la dispersión del PC. La candidatura a Daniel fue resuelta por la Dirección Nacional, el mismo evento que definió otras candidaturas y la más importante, la candidatura de Jeannette a la primaria presidencial”.