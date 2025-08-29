Lautaro Carmona descarta mea culpa tras polémicas: “No he perjudicado en absoluto a Jeannette Jara”

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, descartó realizar un mea culpa por sus últimas intervenciones, que han generado controversia al interior del comando de Jeannette Jara, junto con rechazar que sus declaraciones afecten las opciones de la candidata de Unidad por Chile.
Carmona, quien volvió de México, salió al paso de lo planteado por voceros del comando de Jara y el resto del oficialismo, que lo acusaron de perjudicar las opciones de la militante de su partido.
“No he perjudicado en absoluto, me la he jugado por entero y creo que, el lugar que tiene la campaña es cumpliendo lo que el partido acordó. Yo no voy a polemizar con la candidata porque el partido acordó una autonomía en la actuación de la candidata y todo comentario, opinión, posición que exprese ella, no va a sacar comentario en el partido”, declaró el timonel del PC.
En esta línea, Lautaro Carmona recalcó que “yo no he hecho nada que signifique asumir culpas (…) Yo tengo una obligación política porque represento a una organización política que tiene un punto y una mirada, como otros también la tienen. Y cuando otros la expresan, yo manifiesto que no las comparto, pero que respeto la mirada de otros”.
“Qué podría pensar yo cuando mi candidata obtuvo sobre el 60% de la votación en una primaria, con un trabajo de compromiso absoluto de todo el partido… ¿que la candidatura ellos la socavaron porque sacó tan poca votación? ¿Esa es la relación que podría haber?”, aseveró.
Consultado sobre sus declaraciones en contra de Mario Marcel tras su paso por Hacienda, Carmona explicó que “eso tenía un contexto muy preciso y concreto, por tanto no voy a hacer un debate mayor de un hecho que es un anécdota que no está dentro del cuadro que quieren construir”.
Junto con ello, reiteró el respaldo del Partido Comunista a la candidatura de Jeannette Jara: “Es cosa de ver la gira de Jeannette Jara. ¿Está ausente el Partido Comunista? Claro que la abre, lo que más puede, que se integren todo, pero no se puede decir que el Partido Comunista no ha estado en ninguno de los puntos donde ha estado Jeannette Jara”.