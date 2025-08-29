Jeannette Jara y conflictos en comando: “A Kast no le pasa, porque quien piensa distinto termina fuera”

“En mi caso no, hay gente diversa, pero sí es importante que todos tengamos claro que la política está para servir a las personas, no para estar en pequeñas rencillas permanentemente”, sentenció.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, comentó en su paso por Chillán los constantes conflictos que enfrenta su comando, donde los principales desencuentros los ha protagonizado el propio timonel de su partido, el comunista Lautaro Carmona.

En los últimos días, Carmona lanzó duras críticas a la gestión del ex ministro Mario Marcel en Hacienda, lo que provocó un desencuentro entre su vocero Ricardo Lagos Weber (PPD) y Bárbara Figueroa (PC), parte de su comité estratégico.

La disputa incluso escaló a nivel gubernamental, con un duro intercambio de conceptos entre Antonia Orellana, ministra de la Mujer, y su par del Mineduc, Nicolás Cataldo.

Al respecto, Jeannette Jara expresó que “respecto de los dichos de los dirigentes de los partidos, quiero ser muy clara, yo estoy en una gira nacional buscando soluciones para los problemas que vive la gente en el día a día, y espero que quienes quieran apoyar esta candidatura se pongan en el mismo modo, modo ciudadanía, modo buscar soluciones y modo de atender la necesidad de las personas“.

“La verdad, el tiempo y la energía que se gasta en discutir entre políticos es algo realmente impresionante. Por eso hay tanta desafección entre la gente y el mundo de la política”, agregó la candidata presidencial.

En esta línea, Jara comparó el ambiente que se vive en su comando presidencial con el de su contendor, José Antonio Kast.

“Yo sé que es muy difícil entre nueve partidos que me apoyan que todos estén de acuerdo en todos los puntos de vista. A Kast esto no le pasa porque es candidato a un partido único donde el que piensa distinto termina fuera del partido. En mi caso no, hay gente diversa, pero sí es importante que todos tengamos claro que la política está para servir a las personas, no para estar en pequeñas rencillas permanentemente”, sentenció.