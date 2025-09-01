Aprobó las de Jadue y Calisto: las 46 candidaturas al Congreso que rechazó el Servel

De las 46 candidaturas rechazadas por el Servel, tres corresponden a senadores y las otras 43 a diputados.

El Servicio Electoral (Servel) informó este lunes que rechazó un total de 46 candidaturas para Elecciones Parlamentarias 2025, y que aceptó otras 1.218, entre las que se cuentan las del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el actual diputado Miguel Ángel Calisto.

De acuerdo con lo detallado por el organismo, de las 46 candidaturas rechazadas, tres corresponden a senadores y las otras 43 a diputados.

Respecto del Senado, el Servel precisó que no aceptó las de María Gamboa Contreras, por la Región de Arica y Parinacota; Liliana Romero Toro, por la Región de Valparaíso, y Luis Rojas Zúñiga, en la Región del Maule. Todos ellos integran el pacto de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista.

Al explicar su decisión, el Servicio Electoral indicó que los tres candidatos a la Cámara Alta no acreditaron que habían cursado la enseñanza media o su equivalente.

Además, puntualizó que las reclamaciones e impugnaciones podrán ser presentadas ante el Tribunal Calificador de Elecciones hasta el próximo sábado 6 de septiembre de 2025.

En el caso de la candidaturas a la Cámara de Diputados, pese a que ambos enfrentan procesos judiciales, el Servel aceptó las de Daniel Jadue (PD) y el diputado independiente Miguel Ángel Calisto.

Además, resolvió que la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, también podrá postular en esta elección, ya que no vulnera la ley que limita las reelecciones.

Respecto de los rechazos a las candidaturas para la Cámara Baja, el Servel determinó que 43 de ellas no aparecerán en las papeletas de noviembre.

Entre las candidaturas rechazadas se cuentan las de las actuales diputadas Carolina Tello (FA) y María Candelaria Acevedo (PC). En el primer caso, fue por “problemas con su declaración jurada”, mientras que en el segundo “por no firmar su declaración jurada”.