Kast responde a críticas de esposo de Matthei por “menos paz social” en su eventual gobierno

El candidato presidencial de Republicanos le bajó el perfil a lo expresado por Desormeaux.

José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, salió al paso de los cuestionamientos a la gobernabilidad que entregaría desde La Moneda que emitió el economista Jorge Desormeaux, esposo de Evelyn Matthei.

Desormeaux expresó este fin de semana que “vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”

Ante estas palabras, Kast respondió que “serán los chilenos quienes definan quién da gobernabilidad”, apuntando que serán los votantes los que determinarán “quién da estabilidad, quién va a hacer el trabajo necesario para recuperar Chile y nosotros no vamos a entrar en una disputa de quién hace una presentación mejor que otra”.

Sus dichos fueron respaldados por Arturo Squella, presidente de Republicanos, quien evitó polemizar con el esposo de Evelyn Matthei, pero recalcó que “me atrevo a hacerle una pregunta a los chilenos, en el evento de que la izquierda más dura, la izquierda intransigente, la izquierda violenta, saliera a las calles frente a un gobierno de derecha, cualquiera sea, ¿a quién le gustaría a los chilenos que tuviera el sartén por el mango?”.

“Esa respuesta no es necesario siquiera que la conteste yo. Los chilenos saben quién nos puede dar paz social y la paz social se logra haciendo cumplir la ley, restableciendo el Estado de derecho, fortaleciendo las instituciones, ese es el compromiso de la candidatura de José Antonio Kast y la paz social que todos los chilenos quieren”, sentenció el timonel.