Encuesta Cadem: Kast empata con Jara y lidera capacidad para enfrentar la delincuencia

El candidato del Partido Republicano llegó a a 27% (-1pto) en escenario de primera vuelta, seguido por Jeannette Jara con 26% (-1pto) y Evelyn Matthei con 14%.

La edición de esta semana de la encuesta Plaza Pública de Cadem no solo mostró que José Antonio Kast sigue liderando en la carrera presidencial, sino que también es sindicado como el que mejor podría combatir la delincuencia.

El estudio reveló que el candidato del Partido Republicano alcanzó un 27% (-1) en el escenario de primera vuelta, seguido por Jeannette Jara con 26% (-1), logrando un empate técnico. Más atrás quedó Evelyn Matthei (14%), Franco Parisi (11%) y Johhannes Kaiser (8%).

Pero la encuesta, en esta oportunidad, abordó los distintos atributos que debía tener el próximo presidente de Chile y en lo que debería enfocarse su administración.

Entre ellos estaba “capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” con 43%, “resolver los problemas del país y gestionar crisis” con 37%, “hacer crecer la economía y generar empleo” con 30%, entre otros.

Respecto a la delincuencia y el narcotráfico, que son los principales problemas que enfrenta el país, quien fue elegido como el más capacitado para enfrentarlo fue José Antonio Kast con un 32%, según Cadem.

También fue destacado por su atributo de autoridad y liderazgo con un 36%. Junto con eso, fue sindicado con un 36% por tener la capacidad de “resolver los problemas de inmigración”.