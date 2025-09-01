Boric encabeza defensa de aumento de la PGU ante propuesta de Kast de eliminar el préstamo del Estado

El presidente Gabriel Boric aprovechó la oportunidad para destacar el incremento de la PGU a $250 mil, aseverando que “esta fue una de las principales promesas que le hicimos al país al llegar a La Moneda”.

El presidente Gabriel Boric sorprendió a todos al liderar la vocería de este lunes para defender el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), además del Copago Cero, en medio de la polémica generada por la propuesta de José Antonio Kast de eliminar el préstamo del Estado.

El mandatario puntualizó que “decidí acompañar a la ministra para poder destacar algunas buenas noticias que tenemos en particular en materia de salud y en pensiones. Dos de las que sabemos son de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, de ustedes que nos están viendo en sus casas”.

Respecto al Copago Cero, el presidente Boric recordó que “celebramos la conmemoración de que hace tres años en Chile la salud en toda la red pública es 100% gratuita. Esto porque hace tres años eliminamos el copago e implementamos la política Copago Cero, lo que ha permitido un alivio sustantivo para muchas familias, principalmente de clase media, respecto de los gastos en salud”.

“Esto se ha significado un ahorro de casi 370 mil millones de pesos que ha beneficiado concretamente a 1.900.000 personas, principalmente a familias de clase media, como les contaba. Esto es un alivio económico y es con la certeza de que cada familia de Chile que está en Fonasa cuenta con una salud gratuita”, precisó.

Boric defiende aumento de la PGU a $250 mil

El presidente Gabriel Boric aprovechó la oportunidad para destacar el incremento de la PGU a $250 mil, aseverando que “esta fue una de las principales promesas que le hicimos al país al llegar a La Moneda. Y gracias a la reforma de pensiones, que ustedes se acordarán cuánto costó sacar adelante, que algunos nos invitaban a dejarla de lado porque no había acuerdo. Y porfiamos con esto y lo logramos sacar adelante”.

“Costó más de una década, varios gobiernos trataron de sacarlo adelante y no había acuerdo. Y con buena política, con acuerdos transversales, en donde hubo gente de lado y lado, de diferentes posturas que se atrevió a no tener el 100% de lo que quería, pero pensando en los chilenos y chilenas que lo necesitan, llegamos a un punto de encuentro. Esa es la buena política, la que, independiente de las diferencias que tengamos quienes estamos en política, trabajamos para mejorar la calidad de vida de usted, que está en su casa”, recalcó el jefe de Estado.