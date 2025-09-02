“El ladrón ve a todos de su condición”: Camila Vallejo critica a Kast por falta de claridad en propuesta para modificar reforma de pensiones

Vallejo cuestionó la postura de Kast, quien se negó a dar más detalles de su propuesta en pensiones apuntando a que “el Gobierno amarraría recursos”.

Este martes la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, apuntó duramente contra el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se negó a revelar más detalles sobre su fórmula para concretar su propuesta de modificar la reforma de pensiones.

En conversación con Radio Duna, el republicano expresó que “a este gobierno todavía le quedan seis meses, entonces si nosotros empezamos a anticipar cada cosa que vayamos a hacer, el gobierno va a ir amarrando recursos, más de lo que ya está haciendo, para hacernos imposible el trabajo”.

La iniciativa conocida como Chao Préstamo busca sustituir el préstamo al Estado por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado. Lo anterior, con la finalidad de que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.

La respuesta de la ministra Camila Vallejo a José Antonio Kast por falta de claridad en su propuesta de pensiones

En el marco de la actividad con personas mayores que se realizó en La Moneda por el aumento de la PGU, la ministra Camila Vallejo abordó los dichos de José Antonio Kast.

“Evidentemente que independiente del color político del candidato, es bien irresponsable decir que se va a quitar un beneficio que recientemente fue aprobado, que tenemos que implementar, sin decir siquiera cómo se va a financiar, porque eso genera duda, genera incertidumbre“, aseguró la vocera de Gobierno a CNN Chile.

A lo que agregó: “Los pensionados van a esperar recibir ese beneficio, que se produzca para todos los que van a entrar al sistema, a la reforma, y por lo tanto, que no tenga claro cómo va a obtener los recursos el Estado, cuando al Estado lo que se dice es que hay que disminuir la deuda, no aumentar gastos y por lo tanto no aumentar más la deuda, es poco claro, y eso genera miedo y aprensiones“.

Con respecto al argumento que entregó Kast para no revelar su fórmula, en la cual apunta a que el Gobierno “amarraría recursos”, la secretaria de Estado respondió: “Hay un dicho chileno: que el ladrón ve a todos de su condición“.

“Estas personas que creen que todo el resto hace lo mismo que ellos podrían hacer, instalar la sospecha, me parece que es solo una excusa. Porque si se fuera totalmente transparente se plantearía qué es lo que se pretende, o sea, cómo se pretende financiar, entonces creo que son excusas nomás”, sentenció Camila Vallejo.