La disputa entre La Moneda y Chile Vamos en el marco del aumento de la PGU

El comando de Matthei, bajo el eslogan “PGU: Grande y nuestra” realizó una actividad paralela a La Moneda para celebrar la implementación de unas de las medidas contenidas en la reforma de pensiones.

A partir del 1 de septiembre comenzó a regir el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, cuya medida es parte de la reforma de pensiones que se aprobó este año, cuyo incremento se materializará de forma gradual: inicia con las personas de 82 años o más, el próximo año se extenderá a los de 75 años o más, y en 2027 aplicará para todas las personas pensionadas.

En este marco, en La Moneda el presidente Gabriel Boric lideró una ceremonia junto a diversos ministros, señalando que “hoy día estamos homenajeando con hechos concretos a nuestras personas mayores, pero también le estamos hablando a los jóvenes. Porque a los jóvenes yo les quiero decir que es gracias a ellos, a quienes están hoy día con nosotros acá, a esta Moneda llena de personas mayores que han trabajado toda su vida, que nosotros, las nuevas generaciones, podemos estar hoy día acá“.

A lo que agregó: “Hoy junto a ellos estamos celebrando porque desde hoy los beneficiarios de la PGU de 82 años y más van a comenzar a recibir mejores pensiones para en forma progresiva se expanda a todos los pensionados de nuestra patria. Este es el primer gran paso de una reforma que va a beneficiar a más de 2,8 millones de personas“.

En esa línea, recordó que “cuando empujamos la reforma de pensiones, nuestro compromiso era mejorar las pensiones de hoy y también las de mañana, pero no podíamos olvidarnos de la gente que hoy lo necesita. Y quiero decirles que esta reforma que costó mucho sacarla adelante es una buena noticia para el país porque después de mucho tiempo en donde en la política estábamos peleando de lado y lado, logramos ponernos de acuerdo”.

Con respecto a otras propuestas en materia de pensiones, como la de Kast, el presidente Boric expuso que “esta reforma de pensiones debemos defenderla frente a quienes quieren retroceder”.

Chile Vamos valora aumento de PGU y refuerza que es un logro de la coalición

En medio de las críticas que ha generado la propuesta previsional de Kast, en la coalición de la candidata presidencial, Evelyn Matthei, buscan resaltar el rol que tuvieron en la aprobación de la reforma previsional, reforzando que el aumento de la PGU en un logro del sector.

En paralelo a la ceremonia que se llevó a cabo en La Moneda, Evelyn Matthei encabezó una actividad bajo el eslogan: “PGU: Grande y nuestra“. La cita que tuvo lugar en San Miguel recibió a 82 personas, con quienes se compartió un desayuno.

Dicho despliegue se realizó con la intención de recalcar el relato de oposición, el cual asegura que la PGU es un legado del piñerismo y de la coalición, más que de la candidatura de Jeannette Jara.

De igual forma, la carta presidencial destacó a todos los que contribuyeron a dicho trabajo: “Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, junto con Marcel, junto con Jeannette Jara y otros muchos economistas que participaron. De ellos es este triunfo. Es una gran reforma“.

“(Jara) es una de ellas. Obviamente yo no le voy a decir que no. Obviamente que es una de ellas. ¿Si todo el mérito es de ella? No. El mérito es de toda la gente que estuvo dispuesta a sentarse a conversar”, añadió.

Posteriormente, Jara agradeció el reconocimiento de su contendora por medio de su cuenta de X. “Gracias por reconocer el trabajo, Evelyn Matthei. En política se ha hecho difícil reconocer el trabajo del otro, y deberíamos hacerlo más, porque la gente está chata de las peleas. Nos costó más de 10 años construir acuerdos para subir las pensiones y dar tranquilidad a quienes trabajaron toda su vida”.