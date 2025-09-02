La historia del fallido candidato del FRVS al Senado que fue bajado por apoyar a Kast

Eugenio Canales fue presidente regional de la UDI en Aysén y potencial candidato a alcalde de Coyhaique por Chile Vamos. Ahora buscaba llegar al Senado por el oficialismo.

Apenas un día después de que el Servicio Electoral publicó las resoluciones respecto de las candidaturas parlamentarias del próximo 16 de noviembre, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) solicitó al Servel que baje la candidatura de Eugenio Canales al Senado, luego de que el abogado confirmara su apoyo a José Antonio Kast en la Elección Presidencial de noviembre.

Canales, que fue inscrito en la lista del FRVS y Acción Humanista (AH) por la Región de Aysén, sostuvo en una entrevista que “tengo la mayor consideración al partido regionalista que me dio el espacio (…) Tengo un domicilio o un pensamiento político distinto, distinto en el sentido de que mi candidato presidencial es José Antonio Kast, con él quiero trabajar en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, general empleo y oportunidades en este caso para los jóvenes“.

Tras sus declaraciones, se recordó que en el pasado Canales fue presidente regional de la UDI, tuvo conversaciones para integrarse a Evópoli y en 2024 fue sondeado por Chile Vamos para ser candidato a alcalde por Coyhaique.

FRVS bajó candidatura de Canales al Senado luego de su apoyo a Kast

Luego de los dichos del candidato al Senado, desde el FRVS manifestaron que estos “se apartan por completo de la posición de los candidatos independientes y de la Federación Regionalista Verde Social“.

Más tarde, precisaron en una declaración pública que “la Federación Regionalista Verde Social informa a la opinión pública que se ha solicitado formalmente al Servicio Electoral de Chile el retiro de la candidatura a senador del señor Eugenio Alejandro Canales Canales, presentada en la Circunscripción Senatorial N° 14, Región de Aysén”.

Al explicar el motivo, dijeron que “se fundamenta en la necesidad de resguardar la coherencia política y programática de nuestro partido frente a la ciudadanía, toda vez que el candidato efectuó declaraciones públicas de apoyo a una opción presidencial contraria a la línea política acordada por nuestras instancias nacionales y al marco programático común que orienta nuestra acción política”.

“Con esta medida, la FREVS reafirma su compromiso con la transparencia electoral, la lealtad política y el respeto al electorado de Aysén y de todo Chile“, concluyó la colectividad.