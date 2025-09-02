VIDEO – “Tienen todo el derecho a cambiar, pero se demoraron poco”: Ossandón cuestiona a Codina por sumarse al comando de Kast

El presidente del Senado aseguró que el ex alcalde de Puente Alto hace solo unas semanas estaba siendo medido para ser candidato, pero Chile Vamos no lo inscribió.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se refirió a la llegada del ex alcalde de Puente Alto, Germán Codina, al comando de José Antonio Kast.

En conversación con Tolerancia Cero fue consultado por la decisión que tomó “uno de sus pupilos”, hecho que, según planteó, forma parte de “una estrategia” que funciona porque “la campaña de Kast ha sido buenísima”.

“Es una estrategia para tratar de desangrar a Chile Vamos“, sostuvo el senador. Seguido a eso, puso sobre la mesa el hecho de que antes de que finalizara el plazo de inscripción de las candidaturas ante el Servel, Codina estaba siendo medido por RN para postular por un cupo en la Cámara o en el Senado.

“Se acaba eso, le cierran la puerta y se va para el frente”, indicó. Consultado por si Germán Codina decidió sumarse la comando de Kast porque Chile Vamos no lo llevó como candidato, Ossandón dejó en claro que “no tengo idea“.

En esa misma línea insistió en que “lo único que puedo decir es que hace dos o tres semanas, él pidió que lo midieran y lo estaban midiendo. Estaba en RN y yo estaba seguro que lo iban a llevar de candidato“.

“Lo conozco de potrillo y si hay alguien que es la antítesis de los republicanos, él y (Rodolfo) Carter, que los conozco de siempre, eran la antítesis y ahora piensan distinto. Tienen todo el derecho a cambiar, quizás maduraron y cambiaron pero se demoraron poco“, sostuvo.