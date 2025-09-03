Jeannette Jara apunta a Kast por bots vinculados a Republicanos: “Instala odio y sin ningún escrúpulo”

Esto, luego que un reportaje de CHV Noticias diera con la identidad de las personas que están detrás de algunas de las cuentas más reconocidas en redes sociales.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, instó a José Antonio Kast a salir a dar explicaciones, luego que un reportaje diera cuenta de la identidad de algunos de los bots más reconocidos en redes sociales por atacar a contrincantes como Evelyn Matthei o la propia Jara.

“El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables”, expresó la ex ministra del Trabajo en redes sociales.

En esta línea, Jara llamó a Kast a entregar su versión: “José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños”.

Sus palabras fueron respaldadas por el diputado Andrés Giordano (FA), quien agregó que “según la investigación periodística, el jefe de este ejército concertado de cuentas anónimas, sería Patricio Góngora Torreblanca, parte del directorio de Canal 13″.

Esto, ya que según el reportaje de CHV Noticias, Góngora estaría detrás de la cuenta @Patitoo_Verde y coordinaría a otros bots, como Ricardo Inaiman Barrios – más conocido como @JackedIn- para concretar las campañas de odio en redes contra adversarios políticos de José Antonio Kast.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai puntualizó que “interferir en redes sociales con bots y coordinación para atacar a adversarios políticos daña la democracia, y pone en peligro al país si sus líderes llegan a La Moneda”.

“Yo misma soy víctima constante de ataques por redes sociales por estas cuentas y doy fé que esto no es al azar. De comprobarse el vínculo de empresarios ligados a medios de comunicación ¿Cuántos más están involucrados? ¿Quién lidera todo eso? Kast y el canal de Luksic deben responder”, precisó la legisladora.



