Las razones de Chile Vamos para no reactivar ofensiva judicial contra red de cuentas troll vinculadas a José Antonio Kast

Un reportaje emitido por Chilevisión Noticias la noche de este miércoles reactivó los cuestionamientos a José Antonio Kast por su eventual vinculación a redes de cuentas llamadas bots que estarían detrás de ataques concertados a sus adversarios políticos.

La más reciente víctima de los ataques de estas cuentas fue Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, quien en el mes de julio denunció una “campaña asquerosa” en su contra.

La molestia de la candidata —provocada por la difusión de videos editados en que se le atribuía padecer alzheimer— llegó a tal punto que anunció una eventual querella en contra de quiénes fueran responsables de la difusión de estos mensajes difamatorios.

A los pocos días la candidata desistió de la ofensiva judicial ante los requerimientos de dirigentes de su propia coalición.

Ahora, con los nuevos antecedentes entregados por Chilevisión; que dicen relación con la eventual participación del periodista Patricio Góngora en el esquema de cuentas troll, surgió la pregunta si es que Chile Vamos iba a reactivar la ofensiva.

“Si esto vuelve a ser reiterativo, yo no voy a preguntar ni al presidente del partido ni a nadie; la voy a hacer sí o sí. Yo la tengo, y si me tengo que inmolar o tengo que pagar costos políticos, no tengo ningún problema”, dijo a EL DINAMO el 12 de agosto el jefe de senadores RN, Rafael Prohens, quien redactó en principio la denuncia.

Sin embargo, los nuevos antecedentes no bastaron y en la coalición desecharon la posibilidad de interponer la denuncia ya que, aseguran en la alianza de centro derecha, la campaña “está en otro momento”.

Las razones para no reactivar ofensiva judicial

Fuentes del comando y la coalición indican a EL DÍNAMO que no se tomarán acciones judiciales puesto que la misma candidata “dio vuelta la página” y hoy está concentrada en el despliegue territorial, prepara los debates que se avecinan y el lanzamiento oficial de la campaña que está fijado para el 17 de septiembre.

“Esto lo denuncié hace dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho”, se limitó a decir Matthei este jueves. Consultada por posibles acciones en torno a los nuevos antecedentes, la candidata de Chile Vamos aseguró estar enfocada en “comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a sacar al país adelante, que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene”.

Y acortó: “Uno de los principales problemas que hemos visto es la desconfianza hacia los políticos, hacia las instituciones. Nos ven todo el tiempo peleando entre nosotros (por eso) hemos decidido que vamos a dar el mayor peso a lo que viene por delante”.

Más luces respecto a la decisión de no reactivar la ofensiva judicial dio el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. El legislador valoró la emisión del reportaje, pero sostuvo que “judicializar la política, sobre todo en un momento electoral, no le hace bien a la democracia”.

En ese sentido, el timonel del gremialismo afirmó que si no estuviese en época de campaña, “ya habríamos presentado las denuncias correspondientes”.

Misma opinión expresó el presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien además reveló que está impulsando una carta para rechazar las campañas digitales que apelen al odio. “Nosotros hemos circulado una carta, una declaración, para todos los partidos. Lo que nos interesa es que quienes la suscriban se comprometan a que, lo que esté en nuestro control, en nuestra área de influencia, no caigamos en ese tipo de malas prácticas que no contribuyen en nada a la correcta democracia del país”, dijo el timonel de RN.

Pese a que se ha comentado por parte de las cuentas y en las mismas filas de Chile Vamos que la decisión tiene que ver con que parlamentarios habrían pedido “favores” a estas cuentas, desde el comando de la abanderada UDI y la coalición aseguran que esto no es cierto y que no se tuvo a la vista ni ahora, ni cuando se evaluó hace semanas presentar la acción judicial.

Eso sí, una de las cuentas sindicadas como partes del enjambre digital que se dedica a difundir este tipo de contenidos, publicó una supuesta conversación con Christián Pino, candidato a diputado por RN y esposo de la ex ministra Karla Rubular.

Kast no se desmarca de las cuentas y tampoco las condena

El aludido, José Antonio Kast, desdramatizó los nuevos antecedentes revelados sobre estas cuentas y evitó condenar la campaña que despliegan estas cuentas que se muestran favorables a su candidatura.

Consultado sobre si condenaba a las cuentas, el fundador se limitó a decir: “Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, de lo que plantea. Nosotros nos hacemos responsable de lo que decimos y hacemos. Eso tiene que ser para todos”.

Asimismo, descartó que estas campañas de desprestigio afecten la democracia. “Lo que más afecta a la democracia son las mentiras de las autoridades”, sostuvo Kast apuntando al Gobierno y a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.