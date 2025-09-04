“Esto lo denuncié hace dos meses atrás”: la reacción de Evelyn Matthei por reportaje sobre red de bots

La candidata presidencial recordó lo que vivió hace unos meses, pero recalcó que está enfocada en el futuro de Chile.

En el marco del aniversario del triunfo del Rechazo en el Plebiscito constitucional, Evelyn Matthei se refirió por primera vez al reportaje de Chilevisión respecto a la red de bots vinculado al Partido Republicano, el cual tiene como objetivo desacreditar su campaña y la de Jeannette Jara.

En primera instancia, la candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas recordó que “esto lo denuncié hace dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho“.

Pero la ex alcaldesa anunció que decidió dejar atrás dicho episodio puesto que está enfocada en “comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a sacar al país adelante, que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene”.

En esa misma línea, reiteró que con su equipo están concentrados “en el Chile del futuro que tiene a todos muy acongojados, muy preocupados”.

“Uno de los principales problemas que hemos visto es la desconfianza hacia los políticos, hacia las instituciones. Nos ven todo el tiempo peleando entre nosotros. Hemos decidido que vamos a dar el mayor peso a lo que viene por delante”, finalizó.

“Cómplice”

Horas antes de esta declaración de Evelyn Matthei sobre el reportaje respecto a la red de bots, Hernán Larraín Matte (EVO), miembro de su comando, abordó el tema y, al igual que Jeannette Jara, emplazó a José Antonio Kast a referirse públicamente a lo denunciado.

“Creo que sería muy importante que José Antonio Kast dijera algo sobre esto, que se pronunciara, porque la gran mayoría de estas cuentas, por años, son seguidores y personas que apoyan abiertamente a José Antonio Kast”, señaló de entrada en T13 Radio.

Junto a eso, cuestionó: “¿Ha dicho José Antonio Kast esta es una mala política? ¿Esto es condenable? No dice nada. Y eso lo transforma en un cómplice, porque se beneficia de estas campañas sucias que atacan a sus competidores y adversarios. Eso no se hace. Y yo me pregunto, generalmente, ¿por qué no ha dicho nada? Creo que es sospechoso”.

“Lo segundo, hay otra cosa que es muy valiosa y que creo que es muy delicada, obviamente, que es lo que ocurre en un texto de Patricio Góngora, a quien conozco. Y me pregunto, en primer lugar, si efectivamente es su cuenta, creo que hay que hablar, pero creo que hay una evidencia que es muy sustantiva”, añadió.

A raíz de esto, Larraín Matte sostuvo que “el canal está en una situación compleja, el propio Patricio está en una decisión compleja porque se ve en un entuerto que habrá que decirlo, no es de todo claro y evidente“.