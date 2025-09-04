Gobierno condena red de bots que ataca a Matthei y Jara: emplaza a director de Canal 13 a pronunciarse por su presunto vínculo

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a un reportaje que reveló que una de las cuentas que coordinaría los ataques contra las candidatas sería de Patricio Góngora.

El Gobierno condenó y calificó como “muy grave” la red de bots que estarían detrás de los ataques en redes sociales contra la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y la carta del oficialismo, Jeannette Jara.

Durante la noche de este miércoles un reportaje de Chilevisión reveló cómo operaban estas cuentas a través de X, y junto con ello, exhibió las identidades de unos de ellos, como por ejemplo la de un hombre de 38 años, conocido como Neuroc, que habría estado detrás de los ataques a Matthei haciendo alusión a su presunto Alzheimer. Dicho sujeto también fue condenado por agredir a su propia madre.

En el trabajo periodístico también se hace mención a Patitoo_Verde, que estaría vinculado a Patricio Góngora, miembro del directorio de Canal 13, cuyo perfil estaría detrás de los ataques a Jeannette Jara y al Gobierno.

Bajo este contexto, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, entregó una declaración a través de sus redes sociales para abordar dicha “red de bots”.

“Sobre reportaje de CHV, como gobierno queremos señalar: 1. Porque nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al Gobierno y al propio presidente”, comenzó diciendo la secretaria de Estado.

A lo que agregó: “2. El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan”.

“Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13“, cerró la ministra Camila Vallejo.