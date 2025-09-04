“Como dijimos, será una campaña dura y llena de mentiras”: el “palo” de Kast tras comentado reportaje sobre red de bots

Un indirecto mensaje fue el que publicó José Antonio Kast la noche de este miércoles, luego del comentado reportaje que vinculaba una red de bots con el Partido Republicano. Entre quienes lideraban esto, incluso, se encontraría un miembro del directorio de Canal 13, Patricio Góngora.

El objetivo de estas cuentas en redes sociales son, netamente, desprestigiar políticamente a las candidatas Jeannette Jara (PC) y Evelyn Matthei (UDI). De hecho, esta última, aseguró haber sido víctima de ellos hace algunos meses.

La ex ministra del Trabajo, incluso, emplazó al candidato republicano a que saliera a dar explicaciones. “José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños”, escribió en su cuenta en X.

Tras la emisión del reportaje respecto a la red de bots, Kast publicó un mensaje en el que, indirectamente, acusó que la pieza audiovisual era una mentira. Pero aún así se mostró tranquilo jugando una partida de ajedrez.

“Luego de un gran día en Curicó, un minuto de relajo y de concentración, preparando lo que viene. Como dijimos, será una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda y algunos medios de comunicación funcionales a ella. Pero con trabajo, humildad y seriedad, vamos a ganar”, consignó.