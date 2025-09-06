Tras sugerencia de comisión sobre Segegob: Elizalde descarta eliminar ministerios en recta final del Gobierno

El ministro del Interior apuntó a que no hay tiempo para impulsar una modificación de esta característica, luego de que Comisión Asesora para reducir gasto fiscal planteara eliminar Segegob.

Luego de que la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregara sus propuestas el pasado jueves, en las cuales se incluye el cierre de reparticiones como el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), el ministro del Interior Álvaro Elizalde y la vocera de Gobierno Camila Vallejo se refirieron a esta posibilidad.

En primer lugar, la militante del PC precisó que la instancia “no propone eliminar, sino que traspasar funciones”. Posteriormente, expresó que el Ejecutivo valora lo planteado por la comisión porque “ponen la pelota al piso y dicen no es tan fácil “cuando hay “ofertones de grandes reducciones del gasto del Estado”.

En este sentido, la secretaria de Estado aseguró que “incluso mirando al detalle distintas reparticiones y programas, los montos a reducir son muy por debajo de estos ofertones que surgen, sobre todo en contextos electorales”.

Por otra parte, Camila Vallejo enfatizó que “el Ministerio de Hacienda, y particularmente la Dipres, recién recibió este informe y, por lo tanto, lo está estudiando, y en el marco de la presentación de la Ley de Presupuesto, obviamente, van a poder conocer el detalle de lo que pueda modificarse en materia de Ley de Presupuesto”.

A lo que agregó: “Hay otras cosas que no tienen que ver necesariamente con la Ley de Presupuesto, sino que con discusiones más de carácter institucional que presupuestaria. Por ejemplo, las modificaciones o traspasos de funciones de un ministerio a otro, muchas veces tienen que ver con discusiones más gruesas, que son modificaciones institucionales y no meramente de carácter presupuestaria que quepan en una ley de presupuesto”.

Ministro Elizalde descarta eliminar ministerios durante el actual Gobierno

Por su lado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, luego de participar en la ceremonia “Fraternitas de la República” de la Gran Logia de Chile, comentó que “esta es una propuesta que, obviamente, se enmarca dentro de una solicitud que ha realizado el propio Gobierno respecto de determinadas medidas para administrar mejor los recursos públicos, pero tendrá que ser estudiada en su mérito”.

Pese a ello, Elizalde manifestó que “no está dentro del programa de Gobierno y más aún con los meses que quedan del mandato del presidente Boric impulsar algún tipo de cambio que implique eliminar ministerios o algo por el estilo. En eso queremos ser muy claros”.