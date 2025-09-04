Jeannette Jara acusa “cobardía” de Kast al vincular a su hermano con reportaje de trolls en redes

La abanderada de Unidad por Chile instó a su par de Republicanos a dar una explicación por las cuentas de trolls vinculadas a su candidatura.

Jeannette Jara respondió a las acusaciones de José Antonio Kast, quien vinculó a su hermano, el periodista Sergio Román Jara, con el reportaje de CHV Noticias sobre las personas detrás de las cuentas trolls vinculadas al Partido Republicano.

El candidato presidencial de derecha aseveró desde Talca: “¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad?“.

Al respecto, la abanderada de Unidad por Chile reiteró que “Kast nos debe una explicación. Estos bots que están organizados diciendo mentiras en redes sociales, tanto de Evelyn Matthei como de mí, no actúan solos, actúan coordinadamente y claramente responden a los intereses de su candidatura”.

“Respecto de la vinculación que él hace, en primer lugar con otros temas, como el caso Monsalve o con un familiar mío, lo encuentro realmente una cobardía”, precisó Jeannette Jara.

La ex ministra del Trabajo recalcó que “en el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada, que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje”.

La postura de Jara fue respaldada por CHV, que en una declaración pública, explicó que el periodista Sergio Jara Román no tuvo vinculación con el reportaje emitido, además de aclarar que ni siquiera desempeña labores en el Área de Prensa, sino que es parte del matinal Contigo en la Mañana.

“Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal Contigo en la Mañana, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa“, detalló el canal de TV.