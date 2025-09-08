Gobierno y directores reaccionan a renuncia de Francisco Vidal: defienden pluralidad de TVN

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que la renuncia de Francisco Vidal es una decisión que “respetamos, pero no compartimos”.

Tanto el Gobierno como desde el interior de Televisión Nacional (TVN) reaccionaron este lunes a la renuncia que presentó el ahora ex presidente del directorio del canal público, Francisco Vidal.

Mientras desde el Ejecutivo se planteó que no compartía la decisión de Vidal de alejarse de su cargo, tres ejecutivos de TVN expresaron su reconocimiento hacia la labor que llevó a cabo Vidal como presidente del directorio.

Al abordar el tema, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, manifestó que “fuimos notificados durante el día de hoy, mediante una carta, que Francisco Vidal presentó su renuncia al directorio de TVN, decisión que es personal, que por cierto respetamos, pero no compartimos“.

Según planteó la vocera, “los cuestionamientos del candidato Kast desconocen que TVN tiene un directorio plural. Tanto así, que en el directorio hay un reconocido columnista de derecha, un importante simpatizante de (Evelyn) Matthei y otros directores que representan distintas sensibilidades políticas“.

“De hecho, parte del directorio ha manifestado abierta y transparentemente su opinión y postura políticas, incluso electorales. Y esto no ha sido nunca un argumento para poner en duda la imparcialidad de TVN ni tampoco ha afectado su funcionamiento. Es más, yo quisiera agregar que Cristián Valenzuela, el principal asesor de la campaña de José Antonio Kast, es panelista estable en el canal estatal“, resaltó Camila Vallejo.

Qué dijeron los directores de TVN tras la renuncia de Francisco Vidal

Por su parte, tres directores de TVN también se refirieron a la renuncia de Francisco Vidal, y aseveraron que “valoramos y agradecemos el compromiso, la entrega y el liderazgo que el señor Vidal ejerció durante su período como presidente del directorio“.

A través de un comunicado oficial, los directores Nivia Palma, Rodrigo Cid y Hernán Rosas recordaron que TVN es “una empresa autónoma del Estado, regida por ley y cuya misión es entregar una programación pluralista, objetiva y representativa de la diversidad cultural, social y política del país”.

En el texto también rechazaron “en forma categórica que se pretenda socavar un pilar fundamental de la televisión pública, como es la representación de todas las voces de la sociedad democrática“.

Respecto del trabajo del equipo periodístico del canal, plantearon que “su trabajo ha sido y seguirá siendo un eje central del rol de TVN como medio público“.