Los argumentos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para rechazar la demanda de Giorgio Jackson contra diputados UDI

En el fallo, el ex ministro no fue condenado a pagar las costas por “estimar que litigó con motivo plausible”.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió rechazar la demanda que interpuso Giorgio Jackson en contra de un grupo de diputados UDI por los delitos de injurias, calumnias y difamaciones, luego de acusarlo de estar vinculado al robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social y al Caso Convenios en uan carta que enviaron al presidente Gabriel Boric.

En un documento de más de 30 páginas, el tribunal de alzada consignó que “se rechaza en todas sus partes, la demanda de indemnización de perjuicios de Folio 1, interpuesta por el abogado Miguel Schürmann, en representación de don Kenneth Giorgio Jackson Drago, ex Ministro de Estado, deducida en contra de veintitrés parlamentarios en ejercicio, todos ya individualizados en lo expositivo de esta sentencia”.

Esto, debido a que “no ha quedado acreditado que las expresiones que motivan la presente acción, se hayan emitido con animus injuriandi, pues analizado el contexto histórico en que se emiten, es posible descartar un fin de deshonra, sino más bien los hechos se avienen con el contexto político tantas veces aludido y con la finalidad que reconocen los demandados, en el sentido de querer hacer efectiva la responsabilidad política del señor Jackson, quien encabezaba la cartera de Desarrollo Social y Familia, para que dejara el cargo por una gestión que les merecía diversos reparos”.

Además, tras el testimonio de cinco testigos -entre ellos los periodistas Julio César Rodríguez e Iván Valenzuela; además del ex presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre- la magistrada concluyó que las afirmaciones observadas en la carta de los diputados UDI no fueron “con ánimo de injuriar o dañar la honra” de Giorgio Jackson.

Junto con rechazar la demanda de Giorgio Jackson contra los diputados UDI, la Corte señaló que “no se condena en costas a la parte demandante” por “estimar que litigó con motivo plausible”.