Por homenaje al Comandante Ramiro: exigen renuncia de directora del Parque Cultural de Valparaíso

Parlamentarios de la oposición cuestionaron que se usen recursos públicos para una actividad que “blanquea la imagen de un criminal que buscó atentar contra la democracia”.

Diputados de la oposición criticaron al Gobierno y exigeron la renuncia de la directora del Parque Cultural de Valparaíso (PCV), Valentina Gallardo, por el uso del recinto para realizar un homenaje al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena, conocido como Comandante Ramiro, condenado a doble cadena perpetua como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI) y el secuestro de Cristián Edwards.

La actividad, programada para iniciarse a las 17:30 horas en la ex Cárcel de Valparaíso, contempla la presentación del libro Un paso al frente, de Hernández Norambuena, además de las actuaciones del poeta Mauricio Redolés, el grupo Wenuwen y los cantantes Pascuala Ilabaca y Claudio Martínez.

La actividad despertó fuertes críticas entre la oposición y la diputada Camila Flores (RN) cuestionó que en “espacios financiados con el dinero de todos los chilenos” se rinda “honores a un criminal que atentó contra la democracia”.

La parlamentaria por la Región de Valparaíso aseveró que el homenaje al Comandante Ramiro “demuestra la absoluta complicidad del Ejecutivo con sectores que siempre han justificado la violencia como herramienta política“.

Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) planteó que “el hecho de que se usen fondos públicos para exaltar la figura de un asesino es un verdadero insulto a las víctimas del terrorismo y a todos los chilenos“, y que la actividad “blanquea la imagen de un criminal que buscó atentar contra la democracia”.

Exigen renuncia de directora del Parque Cultural de Valparaíso

En tanto, el también diputado Andrés Celis (IND) exigió la renuncia de la directora del PCV, Valentina Gallardo, por la autorización del homenaje al Comandante Ramiro en el recinto.

“No se trata de libertad cultural, se trata de que los recursos del Estado no pueden ser usados para rendir homenajes encubiertos a terroristas“, manifestó el parlamentario por la Región de Valparaíso.

Celis anunció además que presentará un requerimiento ante la Contraloría Regional, con el propósito de que se investiguen todos los pormenores en torno a la realización de la actividad.

“Es derechamente inaceptable que un recinto cultural financiado con recursos públicos se preste para homenajear a un condenado por crímenes gravísimos”, complementó.

Para el diputado Gustavo Benavente (UDI), “el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, financiar espectáculos que glorifican a personas responsables de asesinatos y secuestros”.

“Mientras miles de familias exigen seguridad y justicia, el Gobierno permite que se gasten recursos en blanquear la imagen de un terrorista. Eso no es cultura, es una provocación“, concluyó.

Desde que fue extraditado desde Brasil en 2019, Mauricio Hernández Norambuena cumple su doble cadena perpetua en la Cárcel de Alta Seguridad.