“Más solo que un dedo”: la frase de Matthei que sacó de sus casillas a Enríquez-Ominami

“Creo que estás perdida en el tiempo, a pesar que desde que iba al colegio te he visto como autoridad”, le dijo Enríquez-Ominami a Evelyn Matthei.

Aunque no le cambió la cara, la pregunta de Evelyn Matthei a Marco Enríquez Ominami respecto de cómo pensaba gobernar si resultaba electo, dado que no tiene partido ni apoyo en el Congreso, generó un incómodo momento para el candidato independiente en el debate presidencial.

“Seré un presidente de mediación. Tú estás secuestrada por tu partido (…) Ustedes van a estar secuestrados por sus coaliciones“, respondió inicialmente MEO.

Cuando ella le replicó que le había preguntado cómo formaría su gabinete, el candidato independiente le respondió: “A pesar de estar al lado mío, creo que no me escuchaste. El 22 de septiembre anunciaré mi programa de Gobierno“.

A continuación le dijo: “Evelyn, me impresiona este debate, tienes a tres hijos tuyos (en alusión a Kast, Kaiser y Parisi) compitiendo por ver quién es más pinochetista“.

El “solo como un dedo” de Matthei a MEO

“Yo soy la que está preguntando”, replicó ella, y volvió a preguntarle: “¿Cómo se arma un equipo cuando estás solo como un dedo?“.

“Es una caricatura”, respondió, tras lo cual otra vez le dijo que “creo que estás perdida en el tiempo, a pesar que desde que iba al colegio te he visto como autoridad“.

Luego, MEO aseveró que nombraría a sus ministros de acuerdo con las mayorías del Congreso tras las Elecciones Parlamentarias.