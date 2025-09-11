“Inaceptables”: canciller Van Klaveren rechaza comentarios de diputada Cordero contra Bolivia

El jefe de la diplomacia chilena no dudó en condenar los dichos de la diputada María Luisa Cordero sobre los ciudadanos bolivianos.

El canciller chileno Alberto Van Klaveren tildó de “inaceptables” las declaraciones de la diputada María Luis Cordero (IND-RN), quien en una sesión de la Cámara Baja aseveró que los nacidos en Bolivia “tienen disminución del oxígeno cerebral”.

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió al tema luego de que el presidente boliviano, Luis Arce, calificó las palabras de la parlamentaria chilena de “términos racistas y xenófobos”.

El mandatario altiplánico se refirió de esa forma a lo dicho por la diputada Cordero en la sesión en la que se abordó la propuesta del candidato presidencial Rodrigo Paz, en cuanto a legalizar los autos robados que son internados a su país, la mayoría de ellos desde Chile.

“Sin ánimo de ser denostadora”, deseaba hacer “una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos. Nacieron en el altiplano, señor presidente. Por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) presidente“, comenzó diciendo la parlamentaria.

“Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica, que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para decir la tontorronez de los vecinos y esto es crónico y no tiene remedio“, argumentó a continuación.

Lo que dijo el canciller sobre comentarios de la diputada Cordero sobre Bolivia

A través de su cuenta de X, el jefe de la diplomacia chilena no dudó en condenar los dichos de la diputada María Luisa Cordero.

“Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile“, posteó primero.

Y el canciller Alberto Van Kleveren concluyó su crítica aseverando que “el racismo y la xenofobia son inaceptables“.