Números rojos ante Servel: Carolina Tohá suma deudas por $177 millones tras campaña de primarias

La ex precandidata del Socialismo Democrático fue la única que tuvo números rojos en la campaña de primarias.

Cristián Meza
El Servicio Electoral (Servel) se encuentra revisando la rendición del financiamiento de campaña de primarias oficialistas de Carolina Tohá, ex precandidata presidencial del Socialismo Democrático.

Esto, luego que el Partido por la Democracia (PPD) presentó hace un mes el informe con gastos e ingresos del comando de la otrora ministra del Interior, resultando con una deuda de $177 millones.

Desde el PPD precisaron que están a la espera de eventuales observaciones del Servicio Electoral, al que informaron que los ingresos de la campaña de Tohá llegaron a $260 millones, mientras que los gastos llegaron a $347,6 millones, dejando un saldo negativo de $177 millones.

Dado que las primarias oficialistas no contaban con financiamiento del fisco, la deuda deberá ser asumida por la candidata, ya sea a través de su patrimonio o créditos bancarios.

Según precisó La Tercera, los partidos que apoyaron a Carolina Tohá – el PPD, Radical, PS y Liberal- apuntaron que no se ha conversado la posible entrega de aportes para ayudar a saldar los gastos.

Carolina Tohá fue la única de los candidatos de las primarias oficialista que terminó con números rojos, ya que Jeannette Jara, ganadora del proceso, sumó ingresos por $206,3 millones y gastos por $206 millones, quedando con un saldo positivo de $286 mil.

En el caso de Jaime Mulet (FRVS) y Gonzalo Winter (FA9 resultaron con saldo $0.

