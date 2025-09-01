Carolina Tohá deja el ostracismo y reaparece con candidatas oficialistas al Congreso

Carolina Tohá instó a defender los derechos adquiridos en los últimos años ante el avance de la extrema derecha, llamando a ponerse detrás de la candidatura de Jeannette Jara.

Carolina Tohá, otrora abanderada del Socialismo Democrático, dejó su ostracismo político tras perder en las primarias a manos de Jeannette Jara y reapareció en una actividad con candidatas oficialistas al Congreso.

La ex ministra del Interior lideró un evento en el Hotel San Francisco con representantes del Partido Liberal, donde abordó los desafíos de las mujeres en el mundo de la política.

“Este encuentro con Carolina Tohá fue muy significativo para las mujeres liberales. Poder escuchar de su experiencia y trayectoria nos inspira a seguir trabajando y abrir camino a más mujeres en espacios de decisión”, declaró a La Tercera Nicole Troncoso, dirigente del Partido Liberal.

La reaparición de Tohá causó sorpresa en el comando de Jara, donde no estaban enterados de esta actividad, ya que esperan que asuma un papel preponderante en la campaña presidencial.

“Yo creo que vamos a contar con el apoyo de ella, no tengo ninguna duda”, declaró en su momento a Jaime Quintana, presidente del PPD.