Soledad Alvear acusa falta de apoyo de Bachelet a Tohá: “Se siente más cercana al comunismo”

Soledad Alvear cuestionó que Michelle Bachelet no le haya entregado su apoyo a Carolina Tohá en las primarias.

La ex canciller Soledad Alvear criticó con dureza el rol que jugó la ex presidenta Michelle Bachelet en las Primarias Presidenciales 2025 y cuestionó el que no manifestara su público respaldo a la candidata del socialismo democrático, Carolina Tohá.

Así lo manifestó la ex militante de la Democracia Cristiana, partido al que renunció en 2018, durante la entrevista que le concedió a CNN Chile, oportunidad en la que aseveró que, según su forma de ver el tema, la ex ministra del Interior “merecía, creo yo, algún tipo de reconocimiento” por parte de la dos veces presidenta de la República.

En la ocasión, la también ex senadora dijo que, a diferencia de lo que manifestó la directiva de Amarillos por Chile, colectividad que abandonó días atrás, ella no entregará su apoyo a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

De acuerdo con lo que manifestó durante la entrevista, ratificó que le dará su respaldo al independiente Harold Mayne-Nichols, a quien calificó como un “candidato del centro”.

Respecto de la candidatura de Jeannette Jara por el pacto oficialista, la ex ministra manifestó que desde su punto de vista la militante comunista “no es una candidata viable para el país”.

Los cuestionamientos de Soledad Alvear a Michelle Bachelet

Durante la entrevista, Alvear recalcó que no le pareció apropiado el rol de prescindencia que desempeñó Michelle Bachelet en las primarias de junio pasado.

Al respecto, dijo que según su parecer a la ex mandataria “le gustaba más la candidata Jeannette Jara y se siente más cercana al comunismo que al propio socialismo democrático, y eso es complejo“.

Soledad Alvear apuntó además a una eventual falta de lealtad por parte de Michelle Bachelet hacia Carolina Tohá y sostuvo que aquello “es complejo porque ella es una persona en quien creo las lealtades son importantes“.

“El hecho de que cuando ella vuelve a Chile la única que la reciba sea Tohá y que haya sido una ministra importante de su gabinete, merecía algún tipo de reconocimiento“, concluyó la ex ministra.