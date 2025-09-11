Ramírez cuestiona a Kast y asegura que Parisi “fue lejos el peor” desempeño en el debate presidencial

“No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei sobre recortes fiscales”, cuestionó el timonel de la UDI, quien también criticó a Parisi por acusar a la abanderada de Chile Vamos de traicionar a Piñera y Pinochet.

Tras el primer debate presidencial televisado que se realizó este miércoles, los candidatos y sus respectivos partidos compartieron sus sensaciones luego el intenso cara a cara que estuvo marcado por fuertes confrontaciones entre los ocho aspirantes a La Moneda.

Bajo este contexto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró la actuación de Evelyn Matthei, cuestionó el desempeño del republicano José Antonio Kast y aseguró que Franco Parisi “fue el peor” de los abanderados.

“No brilló para nada. Creo que a ratos se le veía nervioso, además estaba muy tenso, de repente miraba al público y uno lo veía al tiro sonreír, como si alguien le dijera desde el público sonríe”, dijo el timonel gremialista sobre Kast en conversación con Radio Universo.

El cuestionamiento de Ramírez a Kast por no responder pregunta de Matthei

En este marco, recordó cuando la candidata de Chile Vamos interpeló al republicano y pidió que explicara cómo recortaría 6 mil millones de dólares del gasto fiscal. “¿Vas a cortar beneficios sociales o no?”, lo emplazó la ex alcaldesa de Providencia.

Frente a esto, Guillermo Ramírez aseguró que “No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei. Para nuestro sector es una pregunta fundamental, al final tiene que ver con cómo vamos a hacer para que el Estado se achique, o sea, es un tema central para la gente de nuestro sector”.

A lo que agregó: “Él se podría haber lucido, podría haber contestado cómo empieza a achicar el Estado y es una gran pregunta para alguien de derecha, pero creo que en vez de aprovecharla se enredó, no contestó. Al final no fue su mejor noche“.

A pesar de ello, el timonel de la UDI afirmó que el candidato del PDG, Franco Parisi, fue el peor desempeño de la noche, particularmente por su ataque a Matthei, a quien acusó de “traicionar” a Sebastián Piñera y Augusto Pinochet, usando apoyo visual, a pesar de que los abanderados habían acordado solo usar apuntes personales.

“Fue el único de los ocho participantes que en vez de preguntar hace un ataque y aprovecha ese momento para un ataque directo, Parisi fue lejos el peor de los ocho candidatos“, sentenció Ramírez sobre el debate presidencial que organizó Chilevisión.