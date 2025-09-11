Disputas, confrontaciones e irrupción de Mayne-Nicholls: lo que dejó el debate presidencial

El primer debate presidencial con todos los candidatos a La Moneda estuvo marcado por las constantes interpelaciones y discusiones entre los participantes.

La noche de este miércoles Chilevisión fue escenario del primer debate presidencial con los ocho candidatos a La Moneda, en un encuentro marcado por las disputas personales y confrontaciones entre los distintos protagonistas.

La jornada se inició con el duro emplazamiento de José Antonio Kast a Jeannette Jara, a quien instó a pedirle disculpas por tratarlo de “mentiroso” en un encuentro anterior, ante lo cual la carta oficialista le recordó la polémica por el reportaje de las cuentas trolls y los intentos de vincular a su hermano con la nota.

“Sabes José Antonio Kast, no te voy a permitir que me trates de mentirosa y te lo digo aquí, claramente, sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejército de trolls y de bots, eso es lo que está al centro de este debate y cada vez que se te interpela por ese tema, atacas y distraes el tema ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme de nuevo la culpa de Monsalve? ¿Qué vas a hacer, echarme algún otro familiar que quieras salir a trollear? Realmente, tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo, la ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no. Eso es lo que está detrás de este debate”, le espetó Jara.

En materia de seguridad, Franco Parisi propuso “sacar los militares a la calle” y minar las fronteras para frenar la inmigración, lo que le valió la reprimenda de Harold Mayne-Nicholls, uno de los grandes ganadores de la noche.

“Acabo de escuchar lo de las minas antipersonales y de verdad yo creo que quien gobierne este país tiene que tener un poco de humanidad. He estado con jóvenes de Vietnam, de Laos, de Camboya, mutilados por una mina antipersonal (…) Ha sido lo peor que me ha tocado en mi vida“, expresó el ex presidente de la ANFP, quien dejó ver lo ineficaz de la medida, apuntando a una serie de condicionantes que hacen que las minas se muevan de su ubicación original con el paso del tiempo.

Debate presidencial: nuevas peleas y discusiones entre los candidatos

Este tipo de episodios se hicieron frecuentes a lo largo del debate presidencial, con Parisi encarando a Johannes Kaiser por no renunciar a su sueldo de parlamentario en medio de su campaña a La Moneda.

Además, el candidato del PDG apuntó en contra de Evelyn Matthei por “traicionar” en su momento a Augusto Pinochet y a Sebastián Piñera, haciendo alusión al recordado Kiotazo.

Al respecto, la carta presidencial de Chile Vamos dejó en claro que “todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres”.

“Sí he tenido errores, sí me he equivocado, pero con el presidente Piñera logramos recomponer totalmente, tanto es así que me nombró ministra, y nos quisimos enormemente, y lloré cuando murió, y ahora su familia me acompaña porque ambos nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, eso es humano. Lo lindo es que nos pudimos poner de acuerdo y volver a armar una relación, y eso es lo que quiero para los chilenos, que a pesar de los problemas que tuvimos y que todavía están en nuestro ambiente con el 11, podamos mirar para adelante como un solo equipo”, sentenció Matthei.