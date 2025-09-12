Asesor económico de Jara se resta de críticas del oficialismo al Banco Central: “No soy papá de nadie”

El Partido Comunista, el Frente Amplio y el PS acusaron “sesgo político” del Banco Central en su análisis, ante lo cual Luis Eduardo Escobar defendió el rol que juega la institución.

Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la candidatura de Jeannette Jara, no quiso sumarse a la ola de críticas surgidas desde el oficialismo y el Gobierno al Banco Central, luego que diera cuenta que el aumento del salario mínimo y la Ley de 40 Horas han tenido un efecto regresivo en el empleo.

El primero en dejar ver su distancia con la postura el ente emisor fue el propio presidente Gabriel Boric, quien expresó que “tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el Ipom, sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa, y su relación con el desempleo”.

“Yo estoy orgulloso de que en nuestro Gobierno, cuando llegamos, el salario mínimo era de $350 mil y ahora está en el orden de $510 mil. Eso es un aumento real, no nominal, del orden del 35%, es muy significativo. Y he visto cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchos”, agregó el jefe de Estado.

Asesor económico de Jara e informe del Banco Central

“El Banco Central en Chile efectivamente es una de las instituciones económicas más importantes que tenemos. Pero los comentarios del PC son del Partido Comunista y ellos sabrán hacerse cargo de sus comentarios”, indicó en declaraciones a CNN Chile.

En esta línea, el asesor económico de Jeannette Jara puntualizó que “como dijo mi candidata hace un tiempo atrás, son grandecitos, yo no soy el papá de nadie. Que ellos se hagan cargo de sus comentarios. Yo lo que estoy diciendo es que yo respeto los estudios del Banco Central, tal como lo dijo el presidente Boric anoche. Puedo tener discrepancias con ellos, podemos discutir sobre los elementos técnicos de su estudio. Pero yo no estoy por descalificar al Banco Central”.

Luis Eduardo Escobar también tuvo palabras para el cuestionado informe, aseverando que “no creo que sean las 40 horas las que estén ahí afectando”, pero “evidentemente” trae un costo más alto en la generación de empleo, aunque “a mí me parece que es justo que se paguen sueldos que permitan a la gente vivir”.

Ante esto, Escobar sentenció que “no lo tomo como un ataque personal, creo que un buen análisis, (pero) no lo comparto completamente”.