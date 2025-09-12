Panel Ciudadano: Mayne-Nicholls sorprendió para bien, mientras que Jara lo hizo para mal tras debate presidencial

En la primera encuesta tras el debate presidencial, el 21% de los encuestados destacó el desempeño de Harold Mayne-Nicholls.

La última encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) midió el impacto del primer debate presidencial televisado que se realizó este miércoles, donde el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls sacó mejores réditos, mientras que Jeannette Jara sorprendió negativamente.

Según el sondeo, el ex presidente de la ANFP fue el candidato que más sorprendió positivamente, con un 21% de las menciones.

En contraparte, Jeannette Jara fue la que más sorprendió negativamente, con un 32% de las menciones. En el segundo lugar se situó José Antonio Kast con un 20%, mientras que en el tercer puesto se ubicó Johannes Kaiser con un 12%.

Con respecto a la evaluación general tras el debate, las cartas que evidenciaron una significativa mejora en su percepción fueron José Antonio Kast, Harold Mayne-Nicholls y Evelyn Matthei.

En cuanto a las evaluaciones más desfavorables, estas fueron para Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Sobre la audiencia que tuvo el debate, el 28% de la población declaró haber visto al menos 30 minutos del cara a cara entre los ocho abanderados. Entre ellos, predominaron los votantes habituales, con un 85% de participación, y solo un 15% de los espectadores se identificó como votante obligado.

Con respecto al impacto del debate en la intención de voto, un 86% de los encuestados sostuvo que su preferencia no cambió después del evento, mientras que un 14% afirmó que modificó su preferencia de cara a la próxima elección presidencial.