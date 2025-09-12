Secciones
Revista D Newsletters
Política

Panel Ciudadano: Mayne-Nicholls sorprendió para bien, mientras que Jara lo hizo para mal tras debate presidencial

En la primera encuesta tras el debate presidencial, el 21% de los encuestados destacó el desempeño de Harold Mayne-Nicholls.

Francisco Rosales
Francisco Rosales

La última encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) midió el impacto del primer debate presidencial televisado que se realizó este miércoles, donde el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls sacó mejores réditos, mientras que Jeannette Jara sorprendió negativamente.

Según el sondeo, el ex presidente de la ANFP fue el candidato que más sorprendió positivamente, con un 21% de las menciones.

En contraparte, Jeannette Jara fue la que más sorprendió negativamente, con un 32% de las menciones. En el segundo lugar se situó José Antonio Kast con un 20%, mientras que en el tercer puesto se ubicó Johannes Kaiser con un 12%.

Con respecto a la evaluación general tras el debate, las cartas que evidenciaron una significativa mejora en su percepción fueron José Antonio Kast, Harold Mayne-Nicholls y Evelyn Matthei.

En cuanto a las evaluaciones más desfavorables, estas fueron para Jeannette Jara, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Sobre la audiencia que tuvo el debate, el 28% de la población declaró haber visto al menos 30 minutos del cara a cara entre los ocho abanderados. Entre ellos, predominaron los votantes habituales, con un 85% de participación, y solo un 15% de los espectadores se identificó como votante obligado.

Con respecto al impacto del debate en la intención de voto, un 86% de los encuestados sostuvo que su preferencia no cambió después del evento, mientras que un 14% afirmó que modificó su preferencia de cara a la próxima elección presidencial.

PanelCiudadano_UDD_DebateDownload

Notas relacionadas

Doble opuesto
Opinión

Doble opuesto

Quizá la clave para evitar la tentación de tomar bandos no esté en coronar vencedores, sino en reconocer que ambos mundos -el de la partitura y el del beat improvisado- forman parte del paisaje común de la música chilena.

{title} Mauricio Jürgensen
Un Nobel para Vidal
Opinión

Un Nobel para Vidal

En la política chilena, donde la renovación es un espejismo, Vidal es la garantía de continuidad. La demostración viviente de que aquí no se necesitan nuevos liderazgos mientras existan los viejos conocidos.

{title} Juan José Santa Cruz