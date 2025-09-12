Encuesta Black & White: Kast encabeza la carrera presidencial tras fuerte descenso de Jara

Mientras el republicano tuvo un aumento de cuatro puntos en las preferencias, la candidata oficialista registró una baja de seis.

La encuesta Black & White de esta semana trajo buenas noticias para José Antonio Kast. Es que luego de que durante dos ediciones fuera Jeannette Jara quien lideró las preferencias en la carrera presidencial, el republicano volvió a tomar la delantera.

En esta oportunidad, tras un aumento de cuatro puntos, logró un 32% de las preferencias. Caso opuesto fue lo que ocurrió con la candidata oficialistas, quien descendió seis y registró un 26%.

Más atrás, en tercer lugar, se ubicó Evelyn Matthei, quien mantuvo un 18%. Le siguieron Johannes Kaiser (9%), Franco Parisi (7%), Harold Mayne-Nichols (4%)

La encuesta Black & White también abordó el debate presidencial, donde quienes fueron consultados consideraron que José Antonio Kast fue el que tuvo el mejor desempeño con un 24%, seguido de Jeannette Jara con un 23%.

Eso sí, la candidata del oficialismo fue considerada como la persona que tuvo el peor desempeño en dicha instancia con un 37%. En tanto, un 14% aseveró que Evelyn Matthei tuvo un buen desempeño y solo un 3% cree que no fue así.

Tanto Franco Parisi como Marco Enríquez-Ominami registraron una peor evaluación que una positiva. Mientras un 12% cree que el primero no lo hizo bien, un 7% apuntó contra el ex timonel del PRO.