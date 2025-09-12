PC recurriría a la CIDH tras fallo del Tricel: “No se están respetando los derechos humanos de Jadue”

Tras la decisión del Tricel, el PC acudiría a la instancia internacional para “defender los derechos políticos” del ex alcalde.

El Partido Comunista (PC) aseveró que podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que decidió sacar del padrón electoral al ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lo que le impide presentarse como candidato a diputado por el Distrito 9.

Así lo manifestó la colectividad oficialista a través de una declaración pública, en la que apuntó que “no compartimos que el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial“.

“Tal como lo hemos señalado en otros momentos, nuestro juicio político es que no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna”, detalló el texto.

El PC recurriría a la CIDH para defender los derechos de Jadue

“La derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular. Saben que no pueden derrotar en las urnas un proyecto respaldado por miles de chilenas y chilenos, por lo que buscan impedir que ese respaldo se exprese democráticamente. No quieren que sea el pueblo quien decida: prefieren que sean los tribunales los que definan quién puede o no ser candidato“, añadió la declaración.

Luego el PC planteó que “respeta el orden institucional que nos rige, pero reafirma su compromiso con el derecho que tiene nuestro compañero Daniel Jadue de recurrir a todas las instancias que sean pertinentes para defender sus derechos políticos, entre ellos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos“, concluyó.