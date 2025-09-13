“Nadie está por sobre la Constitución”: UDI exige a Jeannette Jara pronunciarse por la inhabilitación de Daniel Jadue

“La candidata tiene que pronunciarse: si está con el Estado de derecho o con la postura del PC”, indicó el presidente de la UDI.

El Tribunal Calificador de Elecciones resolvió inhabilitar la candidatura de Daniel Jadue a diputado por el Distrito 9, decisión que generó inmediatas reacciones en el mundo político. Tras conocerse el fallo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, emplazó a la abanderada del oficialismo y militante del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, a fijar postura frente a la resolución que afectó a Jadue.

El fallo, publicado este viernes, acogió una reclamación presentada por el abogado Marcelo Brunet, revirtiendo una sentencia anterior y ordenando la exclusión de Jadue del Padrón Electoral Auditado. Con ello, el ex alcalde de Recoleta quedó impedido de presentarse como candidato parlamentario.

La determinación fue rechazada por el PC, que a través de un comunicado denunció que no se estarían respetando los derechos humanos de Jadue, al fundamentarse en un acto administrativo del Ministerio Público, sin que exista un juicio iniciado ni una condena. El PC afirmó que respeta el orden institucional, aunque advirtió que se evalúa la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la resolución.

El pronunciamiento del partido fue reforzado por la jefa de bancada, Lorena Pizarro, quien expresó “una profunda desazón” por lo ocurrido. “Sin duda que la acción, la obra y el legado de Daniel y su sola persona no la va a acallar una resolución de este tipo, pero no puedo dejar de indicar que me parece profundamente injusta“, indicó la diputada comunista.

Desde la oposición, el presidente de la UDI cuestionó la postura del PC y exigió una definición clara de Jara. “El Partido Comunista dice que respeta el estado de derecho. Sin embargo, ha dicho que las elecciones están por sobre los fallos judiciales. Eso es una aberración en un Estado de derecho. La Constitución es la que nos manda, nadie está por sobre la Constitución, y los tribunales lo que hacen es aplicarla”, sostuvo Ramírez.

En ese sentido, el mandatario de la UDI remarcó que Jara debe pronunciarse sobre la situación Jadue: “La candidata del Partido Comunista tiene que pronunciarse: si está con el estado de derecho, si está por respetar los fallos judiciales o si está con la postura del Partido Comunista que ve las elecciones como un instrumento para llegar al poder“.