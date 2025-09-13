Daniel Jadue saca la voz tras ser excluido de las parlamentarias y apunta al “sesgo político” del Tricel

“Nada se ha perdido: es solo una batalla más por el Chile digno que soñamos y merecemos”, puntualizó el militante del PC.

Daniel Jadue reaccionó a la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de sacarlo del padrón electoral, con lo cual quedó sin efecto su candidatura a la Cámara de Diputados por el Distrito 9.

A través de sus redes sociales, el ex alcalde de Recoleta expresó que “agradezco de corazón la solidaridad recibida tras la resolución del Tricel. Una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.

“Nada se ha perdido: es solo una batalla más por el Chile digno que soñamos y merecemos”, puntualizó el militante del PC.

El Tricel tomó la decisión por tres votos contra dos, tras la reclamación presentada por el abogado RN Marcelo Brunet.

El organismo apuntó a la calidad de acusado de Daniel Jadue en el Caso Farmacias Populares, donde enfrenta los cargos de administración desleal, cohecho, delito concursal, fraude al fisco y estafa, delitos por los cuales la Fiscalía pide 18 años de prisión.

“Se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de 2025y, en su lugar se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del Padrón Electoral Auditado, a don Óscar Daniel Jadue Jadue”, consignó el Tricel.

De esta manera, el Partido Comunista perdió su cupo para intentar conseguir un escaño en la Cámara de Diputados por el Distrito 9.