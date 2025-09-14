Cadem vs Criteria: las cifras que ratifican el liderazgo de Jara y Kast además de la amenaza que es Matthei tras primer debate en TV

La candidata oficialista y el republicano siguen siendo los principales polos, con un empate técnico, seguidos por la ex alcaldesa que busca meterse en la disputa.

Las encuestas de Criteria y Cadem, difundieron sus resultados luego del primer debate presidencial televisado, confirmando que la próxima elección presidencial se juega en torno a tres nombres.

Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Partido Republicano) siguen siendo los polos principales, mientras Evelyn Matthei (Chile Vamos) comienza a incomodar desde una tercera posición que, al menos en Cadem, comienza a acortar acercarse.

Ambos sondeos coinciden en que Jara y Kast mantienen una disputa cabeza a cabeza. Criteria los muestra prácticamente empatados —29% para la ex ministra, 27% para el ex diputado— sin movimientos respecto de la medición anterior. Cadem, pese a registrar un leve retroceso de ambos, llega a la misma conclusión: 26% para la comunista y 25% para el republicano, una diferencia que es estadísticamente irrelevante.

La consistencia de estas cifras sugiere que el electorado duro de ambos bloques ya está muy consolidado, más allá de sus participaciones en el debate televisado.

La variable que introduce matices es Matthei. En Criteria retrocede con fuerza (13%, cuatro puntos menos), pero en Cadem sube dos puntos a 18%, reduciendo la distancia con los líderes.

Los escenarios por una segunda vuelta

En el plano de la segunda vuelta, las encuestas también dialogan. Ambas dan como ganador a Kast por sobre Jara con márgenes similares, reforzando la idea de que, de llegar a dicha instancia, el republicano parte con ventaja. Criteria además explora otros duelos y muestra que Matthei también superaría a Jara, dato que alimenta la narrativa de la ex alcaldesa como carta competitiva si logra colarse en la definición.

Otra diferencia entre ambos estudios es la percepción de inevitabilidad. Cadem pregunta quién será el próximo presidente y ahí Kast encabeza con claridad (38%), mientras Jara queda en 29%. Criteria no formula esa consulta, pero en la preferencia espontánea el empate —28% para Jara y 27% para Kast— persiste.

En conjunto, el mensaje es claro, exhibiendo una contienda que sigue polarizada entre izquierda y derecha dura, más allá del primer diálogo emitido por TV. Sin embargo, la centroderecha de Matthei se mueve como un factor bisagra. Serán los próximos meses los decisivos para ver si se convierte en amenaza real o si la elección se encamina al duelo Jara-Kast que, por ahora, parece ser el escenario más probable.