Encuesta Cadem: Matthei gana terreno tras debate y comienza a recortar distancias con Kast y Jara

En tanto, para el 17% de los consultados por Cadem, el ganador del debate televisado fue José Antonio Kast.

La nueva versión de la Encuesta Plaza Pública Cadem, justo después del debate presidencial televisado entre semana, exhibe un recorte de distancias por parte de Evelyn Matthei, quien se comienza a acercar lentamente a José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista), los dos favoritos en las preferencias presidenciales durante las últimas semanas.

Bajo el escenario de primera vuelta, la abanderada por Chile Vamos subió dos puntos, llegando a un 18%. Por su parte, Jara (26%, -2 puntos) y Kast (25%, -1 punto) se mantienen en los primeros lugares, una situación que es determinada como un empate estadístico.

Más atrás de los primeros tres candidatos se ubica Franco Parisi (Partido de la Gente), que mantuvo el 11% de apoyo, seguido por Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), otro que no registró variación y se sostuvo en 8%. La sexta posición se la adjudicó Harold Mayne-Nicholls (Ind.) subiendo un punto con un 3%, mientras que los últimos dos puestos fueron para Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, ambos con un 1%.

Frente a la pregunta de Cadem sobre “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, Kast sigue siendo el líder con un 38% y lo siguen nuevamente Jara (29%, -2 pts) junto a Matthei (11%), en un ítem que no logró acercar distancias.

En tanto, en un eventual balotaje solo entre el candidato republicano y la candidata de Unidad por Chile, Kast se registra un 43% (+1 pto) de las preferencias, mientras que Jara sigue con un 32%.

Sobre el debate, el 71% de los encuestados por Cadem aseguró que lo vio o se informó sobre él. De tal manera, el 49% lo evaluó como bueno o muy bueno, un 42% opina que estuvo regular y solo un 8% lo califica como malo o muy malo.

Por su parte, para el 17% de los consultados, el ganador del debate fue Kast, mientras que para el 16% fue Jara. Mayne-Nicholls, Matthei y Kaiser tienen un 13% de la muestra.