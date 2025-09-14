Secciones
Criteria: Jara y Kast no presentan variaciones en adhesión y Matthei cae cuatro puntos

Sin embargo, el apoyo que obtiene Jeannette Jara en primera vuelta no se refleja en el balotaje, donde sería superada por Kast y Matthei.

Cristián Meza
Cristián Meza

La última edición de Agencia Criteria mostró que tanto Jeannete Jara y José Antonio Kast no ven una variación en su nivel de apoyo, luego del primer debate presidencial con los ocho candidatos, mientras que Evelyn Matthei vio un retroceso de cuatro puntos.

Según la encuesta, la candidata de Unidad por Chile se mantiene en la primera posición con el 29% de los apoyos, al igual que el sondeo de la semana pasada, mientras que José Antonio Kast suma el 27% de adhesión.

Caso contrario para Matthei, abanderada de Chile Vamos, que cayó cuatro puntos porcentuales y pasó del 17% al 13%.

Por su parte, Johannes Kaiser suma 10% (+1), Franco Parisi 7%, Harold Mayne-Nicholls con 3%, Marco Enríquez-Ominami 2% y Eduardo Artés con 1%.

Sin embargo, el apoyo que obtiene Jeannette Jara en primera vuelta no se refleja en el balotaje, donde sería superada por Kast y Matthei, logrando cerca del 35% de las preferencias, mientras sus rivales llegarían a 46% y 40%, respectivamente.

Este escenario solo cambia si su rival fuera Johannes Kaiser, ya que sumaría el 36% de los sufragios, frente al 34% del representante libertario, con 30% de votos nulos o blancos.

