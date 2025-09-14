Jeannette Jara vuelve a tomar distancia de Jadue: “Era más aconsejable que se dedicara a su defensa”

La candidata presidencial se cuadró con la postura expresada por su comando y no se sumó al apoyo del PC a Jadue.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, volvió a tomar distancia de Daniel Jadue, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) lo excluyera del padrón electoral y con ello puso fin a su intención de llegar a la Cámara de Diputados.

La abanderada oficialista, que participó del Te Deum Evangélico, reafirmó su postura respecto al caso del ex alcalde de Recoleta, en cuanto a centrarse a su defensa en el Caso Farmacias Populares y dejar en stand by su carrera parlamentaria.

“Es muy importante que las instituciones que nosotros tenemos hoy día se respeten las conclusiones a las que llegue. Desde mi perspectiva, no hay nada que yo pueda agregar porque esto es un fallo que se ha emitido desde un tribunal que tiene la facultad para hacerlo”, puntualizó Jeannette Jara.

Jara recalcó que “hay que respetar lo que los tribunales han determinado y como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa”.

Con esta postura, la candidata presidencial se distanció de lo expresado por la cúpula del Partido Comunista, férrea defensora de Daniel Jadue y su presencia en la lista parlamentaria presentada por el oficialismo.

En esta línea, el PC dio a conocer una declaración pública, en la cual no descartaba recurrir a instancias internacionales para que el ex alcalde postule al Congreso por el Distrito 9, ya que si bien “respeta el orden institucional que nos rige, pero reafirma su compromiso con el derecho que tiene nuestro compañero Daniel Jadue de recurrir a todas las instancias que sean pertinentes para defender sus derechos políticos, entre ellos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.