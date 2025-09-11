Encargado de seguridad de Matthei y labor de fuerzas de orden: “Respaldo fuerte pero no ciego”

Carlos Maldonado, encargado de seguridad del comando de Evelyn Matthei, entregó luces de lo que será la labor de las fuerzas de orden en un eventual gobierno de la candidata de Chile Vamos.

En entrevista con 24 Horas, el militante de Demócratas destacó el rol que está jugando en el equipo de Matthei, aseverando que lo hago con mucho gusto, con mucha convicción, porque también estoy seguro de que son problemas urgentes de resolver”.

En esta línea, se refirió a las medidas propuestas por la candidata de centro derecha, entre las que destaca la creación de una policía fronteriza y dotar a Carabineros de 10 mil nuevos efectivos, entre otras medidas.

“Han trabajado en el programa de seguridad de Matthei un montón de especialistas, pero quienes han hecho cabeza en los temas de frontera, de cárceles, de policías, son un general en retiro del Ejército que fue un alto mando; un general en retiro de Carabineros, que fue segundo en la línea de mando y un ex director general de Gendarmería. Personal que saben de esto en detalle”, precisó el otrora ministro de Justicia.

Carlos Maldonado además explicó que la policía fronteriza será “una fuerza especializada que tenga características distintas a lo que es el Ejército y Carabineros, porque custodiar la frontera es una exigencia particular, en lugares aislados, con condiciones adversas. A veces pueden ser unas personas que ingresan ilegalmente y otras veces pueden ser narcotraficantes (…) entonces esta fuerza de despliegue rápido tiene que tener características, capacidades, tecnología y equipamiento en caso de que así sea”.

El encargado de seguridad de Matthei recalcó que estas nuevas fuerzas deben contar con “respaldo político” en su actuar, recordando que en su labor de ministro de Justicia apoyó a un gendarme cuestionado por la muerte de un reo en medio de una fuga.

“Ese es el respaldo político, de uno jugarse su capital político para decirle a un funcionario, sabe, actúen que yo los voy a respaldar (…) Es un respaldo fuerte, pero por supuesto no ciego. No puede ser ciego, porque puede haber casos excepcionales en que no se actuó debidamente”, sentenció.