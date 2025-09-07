Encuesta Cadem: Matthei concreta nueva alza y Kast desciende cuatro puntos en seis semanas

En tanto, Jeannette Jara tomó la delantera en la primera vuelta y se alzó con un 28% de las preferencias.

La encuesta Cadem de esta semana reveló el opuesto escenario que logró Evelyn Matthei y José Antonio Kast, en una semana marcada por el reportaje que vinculó una red de bots con el Partido Republicano, con el objetivo de desacreditar las campañas de la abanderada de Chile Vamos y de Jeannette Jara.

Mientras la ex alcaldesa logró subir dos puntos con respecto a la semana pasada y llegar a un 16%, después de tres semanas estancada en un 14%; el candidato republicano bajó dos puntos y llegó a un 26%.

Por otro lado, con estos números, Jeannette Jara tomó la delantera en la primera vuelta y lideró la carrera presidencial con un 28%.

Pese a eso, la candidata oficialista perdería en un eventual escenario compitiendo tanto con Kast como con Matthei en el balotaje, según dio a conocer Cadem.

Mientras con el primero perdería con un 32% frente a un 42%, con la segunda mantendría el mismo 32% y su rival se alzaría con un 43%. De hecho, Jara solo triunfaría en una segunda vuelta enfrentándose a Franco Parisi o Johannes Kaiser.

Quienes se sometieron a la encuesta Cadem, a la consulta quién crees que será el próximo presidente de Chile, Kast sigue liderando con un 38% (-1), seguido de Jeannette Jara con 31% (+2) y Matthei con 11% (+1).