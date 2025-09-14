La Moneda reacciona a reaparición de Monsalve: “Esto está en manos de la justicia”

Desde Palacio no quisieron emitir mayores comentarios ante las críticas del ex subsecretario al manejo de su caso en el Ejecutivo.

La Moneda, a través de la vocera Camila Vallejo y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio a conocer su postura tras la reaparición de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, que enfrenta una causa por delitos sexuales en su contra.

Al respecto, la ministra Vallejo indicó tras el Te Deum Evangélico que “todos sabemos que esto está en la justicia, también sabemos que nuestro Gobierno ha colaborado y seguirá colaborando con esta investigaciones. No tenemos nada más que agregar al respecto”.

Frente a las consultas de la prensa, la vocera reiteró: “Esto está en las manos de la justicia, a nosotros no nos corresponde agregar nada más”.

Sus palabras fueron compartidas por el titular de Interior, Álvaro Elizalde, quien agregó que “este es un tema que está radicado en la justicia y, por lo tanto, es la justicia la que finalmente tiene que resolverlo”.

“La voluntad del Gobierno se ha expresado en acciones, obviamente, contribuir a que, no solo esta causa sino que todas las causas que lleva adelante el Ministerio Público, se esclarezcan completamente; y conforme al resultado de las investigaciones se aplique y establezcan las responsabilidades penales que establecen la ley, pero este es un tema que está radicado en la justicia y es la justicia la que lo tiene que resolver”, argumentó Elizalde.

La postura de La Moneda se conoce tras la entrevista de Manuel Monsalve a La Tercera, donde dejó ver su crítica al manejo del Ejecutivo tras la denuncia sexual en su contra.

“Me hubiese gustado que la reacción del Gobierno fuera más equilibrada”, acusó Monsalve.