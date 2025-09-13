“Mientras más se conozca, más posibilidades tengo de defenderme”: Monsalve rompe el silencio a un año de su denuncia por abuso sexual

El ex subsecretario del interior admitió que su futuro es “incierto” y que “lo más relevante es demostrar mi inocencia”.

A un año de la denuncia por abuso sexual y violación que lo obligó a dejar la Subsecretaría del Interior y lo mantuvo en prisión preventiva, Manuel Monsalve habló por primera vez en extenso. Desde su arresto domiciliario total en Viña del Mar y en diálogo con La Tercera, aseguró que atraviesa un proceso “devastador“, cuestionó la reacción del gobierno y reconoció como error haber iniciado una relación con una subalterna al no ponderar “ni el peligro ni los riesgos que eso implicaba”.

El ex funcionario reconoció que la acusación presentada por la funcionaria de su equipo cambió su vida en todos los ámbitos. “Diría que estoy agotado emocional, intelectual e incluso físicamente. He pasado períodos de tristeza, frustración, dolor y rabia, pero también por momentos donde hay mucha determinación de salir adelante. Es una situación devastadora para todos los ámbitos de tu vida. Pero sigo con la determinación, por mi familia, de demostrar mi inocencia“, afirmó.

“Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito“, agregó.

Consultado por la reacción del Ejecutivo tras conocerse la acusación, aseguró que le “hubiese gustado que la reacción del gobierno fuera más equilibrada”. En esa línea, aseveró que se considera “muy respetuoso del derecho de las personas a denunciar (…). Pero eso no puede anular el derecho a la defensa de la persona que es acusada. Ese equilibrio es muy importante para el Estado de derecho”.

“Creo que es un error haber salido con alguien que trabajaba conmigo. Es un hecho que genera una sospecha natural. Hay, no solo declaraciones mías, sino de ella, con el reconocimiento de que nunca hubo ningún tipo de presión y que los encuentros fueron voluntarios. Nunca hubo el uso de la jerarquía para presionar, para coaccionar, para forzar”, insistió en su autocrítica de la situación.

La noche del 22 de septiembre

Respecto de la salida al restaurante Ají Seco Místico y los hechos que derivaron en la denuncia por violación, Monsalve sostuvo que aún existen elementos sin explicación. “Mi sospecha era la posibilidad de ser drogado o de la intervención de terceros“, detalló.

En esa línea, acusó falta de objetividad en el Ministerio Público: “Es válido que la Fiscalía investigue todo aquello que permita culparme, pero legalmente es obligatorio que investigue todo aquello que permita exculparme y probar mi inocencia. Estoy convencido que mientras más se conozca la verdad, más posibilidades tengo de defenderme”.

Recordó además las declaraciones del taxista que los trasladó esa noche. “Dice: se subieron al taxi, que ella lo trataba de amor, ella le toma la mano. Dice nunca vi forzar al otro ni verbal ni físicamente. Él llega a la conclusión que éramos pareja“, relató. Para Monsalve, se trata de antecedentes que deberían ser considerados en un juicio oral.

Paso por la cárcel

El ex subsecretario también habló de su experiencia tras ser formalizado y enviado a prisión preventiva. Primero en Rancagua y luego en Capitán Yáber, asegura que encontró apoyo inesperado.

“Los internos me estaban esperando, fueron muy acogedores, me recibieron con abrazos, me tenían un café, un cigarrillo. Me explicaron cómo funcionaba el lugar, se preocuparon de hacerme una cama, de conseguirme ropa. Construí una relación de mucho afecto con las personas que están ahí“, contó.

Específicamente obre su traslado, explicó que se produjo tras recibir una amenaza en Rancagua: “Alguna de ellas me grita Monsalve, te vamos a echar la mano por lo que le hiciste a mi hermana. Yo no entendí esa jerga, pero el gendarme me dijo lo acaban de amenazar y que era indispensable que dejara constancia. Posteriormente supe que ese hecho fue el que determina mi traslado”.

La relación con Boric, su salida del gobierno y el futuro

Monsalve recordó que fue el propio presidente Gabriel Boric quien lo llamó para comunicarle que existía una denuncia en su contra. “Yo estaba asombrado, ni siquiera se me había pasado por la cabeza que hubiera una denuncia”, relató.

Recordando el episodio de su renuncia, no fue hasta un día después de la conversación anterior cuando tuvo que presentarla. Al reunirse en La Moneda, el Mandatario le transmitió que la situación era insostenible: “Cuando lo conversamos con el Presidente me dice que es una situación insostenible. Yo le digo, verdad. Es insostenible. No se haga problema, yo bajo y presento mi renuncia“.

En esa misma línea, aseguró que esperaba un mayor respaldo político. “Producto de mi historia, de cuánto me conocían, hubiese esperado una reacción más equilibrada” (tanto del gobierno como del Partido Socialista), puntualizó.

Hoy, en arresto domiciliario total y a la espera del cierre de la investigación, Monsalve admite que no sabe qué ocurrirá con su vida pública. “Mi futuro, a lo menos podría decirse, que es incierto. Y creo que lo más relevante es demostrar mi inocencia“, concluyó.