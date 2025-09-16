Los duros dardos de Ximena Rincón a Paulina Vodanovic tras fallo del Tricel: “No tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación”

Ximena Rincón apuntó a Vodanovic y a Huenchumilla por su exclusión en la carrera senatorial por El Maule.

Este martes, Ximena Rincón emitió un duro descargo luego del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que rechazó su candidatura senatorial por El Maule, y arremetió contra la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Bajo este contexto, la parlamentaria comenzó diciendo que no apelará a la resolución del Tricel, señalando que “no vamos a ir a cortes internacionales ni vamos a perseguir dar vuelta un fallo que no compartimos, pero que respetamos“.

En este sentido, recalcó que “sin lugar a dudas, este fallo sienta un precedente complejo para la democracia, pero también complejo desde el punto de vista de las normas y el cumplimiento de plazos en el ordenamiento jurídico de nuestro país”.

La dura arremetida de Ximena Rincón contra Paulina Vodanovic tras el fallo del Tricel

Tras ello, Ximena Rincón cargó duramente contra la senadora Paulina Vodanovic, quien también compite por el cupo senatorial de El Maule. “Aquí hay un hecho político grave y se ha señalado también por mis colegas. Se trata de ganar por secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos“, expuso.

En este marco, deslizó un cuestionamiento a la forma en que Vodanovic llegó a la Cámara Alta, la cual se remonta al 2023, cuando tomó el cupo de Álvaro Elizalde cuando él se incorporó al Gobierno de Boric.

“Aquí yo no llegué a la senatoria porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado. Y creo que es importante entender que con este fallo y con esta acción se le quita la posibilidad a hombres y mujeres de El Maule de poder decidir”, declaró.

“Y decirles a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que compite en El Maule, y a mi colega y ex camarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en La Araucanía, que en la vida hay que tener coraje y poner la cara, y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”, arremetió Rincón.