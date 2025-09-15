Tricel bajó la candidatura al Senado por el Maule de Ximena Rincón

La decisión la adoptó el Tricel por tres votos contra dos y revocó lo dispuesto por el Servel, que había aceptado la candidatura de la presidenta del partido Demócratas.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió este lunes el requerimiento del oficialismo y la DC en contra de las pretensiones de la senadora por el Maule, Ximena Rincón, de postular por tercera vez consecutiva a la Cámara Alta, y bajó su candidatura para las Elecciones Parlamentarias 2025.

La decisión la adoptó el Tricel por tres votos contra dos, con lo que, al igual que ocurrió con el ex alcalde de Recotela, Daniel Jadue, revocó la decisión del Servicio Electoral (Servel), que había aceptado la candidatura de la presidenta del partido Demócratas.

A favor de rechazar la candidatura de Rincón votaron el presidente del tribunal, Arturo Prado, María Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio. Los votos en contra fueron de los ministros Adelita Ravanales y Mauricio Silva.

Los argumentos que entregó el Tricel para bajar la candidatura de Ximena Rincón

En su sentencia sobre el caso, el Tricel argumentó que la senadora Ximena Rincón, “al haber iniciado un primer período senatorial el día 11 de marzo de 2010, el cual cesó por su nombramiento como ministra de Estado el 11 de marzo de 2014, ejerció el cargo parlamentario por más de la mitad de su periodo, actividad que se manifestó incluso en su asistencia a la instalación de la nueva Cámara y su votación en la elección de la mesa respectiva, durante esta última jornada”.

En esa línea, el fallo estableció que “actualmente la senadora se encuentra postulando para un tercer período, hallándose precisamente dentro del supuesto que el artículo 51 de la Carta Fundamental prohíbe, razón por la cual su candidatura no puede ser aceptada“.

De esta forma, apenas tres días después de rechazar la candidatura a diputado de Daniel Jadue, el Tricel tomó igual medida con Ximena Rincón, aunque por distintos motivos. La decisión no es apelable y el pacto no podrá incluir un reemplazo en la nómina parlamentaria que aprobó el Servel.