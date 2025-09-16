Presidente Boric se prepara para encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano

Desde La Moneda indicaron que esta reunión venía siendo solicitada con anterioridad, pero que no se pudo realizar durante el papado de Francisco.

El presidente Gabriel Boric se encuentra ultimando los detalles para concretar un encuentro con el Papa León XVI, máximo líder de la Iglesia Católica.

Según consignó CNN Chile, la cita entre ambos líderes se cristalizaría en octubre próximo, cuando el mandatario visite la Ciudad del Vaticano para ser recibido en audiencia por el sumo pontífice.

Junto con ello, apuntaron que se trata de “un deseo recíproco de ambas partes y en este momento existen las mejores condiciones”, ya que Leon XIV tiene especial atención en el rol de Latinoamérica en los distintos conflictos que se viven a nivel mundial.

Hasta ahora, el presidente Gabriel Boric es el único mandatario chileno, tras el fin de la dictadura militar, en no concretar una cita en el Vaticano con el líder de la Iglesia Católica, cuestión que espera zanjar en las próximas semanas.

Por su parte, Robert Francis Prevost​​, nombre real del papa León XIV, visitó Chile en 2002 como sacerdote y en 2003 como Prior General de la Orden Agustina.