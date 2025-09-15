Jara desestima hablar de terrorismo en La Araucanía: “Eso lo califican los tribunales, no los candidatos”

“Si hay indicios de algún tipo y hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer, pero eso se hace en la práctica, no en la teoría”, declaró Jeannette Jara.

Jeannette Jara sigue adelante con su recorrido por el país, llegando hasta Temuco, donde fue consultada sobre si los hechos de violencia que se registran en La Araucanía podrían ser calificados como terrorismo.

Al respecto, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista han evitado tildar estos episodios de terrorismo y se han mostrado críticos del estado de excepción en la zona.

Consultada sobre esto, la candidata de Unidad por Chile indicó que “como he señalado, eso lo califican los tribunales, no los presidentes de la República, ni menos los candidatos”.

Jara recalcó que “lo importante para combatir cualquier tipo de criminalidad es poder saber bien de qué estamos hablando, porque, por ejemplo, cuando hablamos de robo de madera o de robo de cable de cobre, o de crimen organizado, o de acciones terroristas, evidentemente las herramientas son distintas y en eso hay que estar claro”.

“Por eso las generalizaciones tan acostumbradas de la ultraderecha que hace con populismo grandes eslogan, pero poco contenido, no sirven para combatir efectivamente los niveles de delincuencia que hoy día está enfrentando nuestro país”, sentenció la abanderada oficialista.