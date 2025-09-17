La fuerte molestia de Desbordes con Boric por inauguración de Fiestas Patrias: “Actuó más el militante que el Jefe de Estado”

El alcalde de Santiago acusó al mandatario de “darse un gustito personal” por haber inaugurado las Fiestas Patrias en La Pampilla y no en el Parque O’Higgins, donde se realiza tradicionalmente.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su molestia con el presidente Gabriel Boric, luego de que decidiera inaugurar las Fiestas Patrias en La Pampilla y no en el Parque O’Higgins, como suele realizarse en estas celebraciones.

Si bien el gesto del mandatario se habría hecho para descentralizar estas festividades, el jefe comunal de Santiago cuestionó esta acción y acusó al jefe de Estado de actuar con motivaciones políticas.

Desbordes se refirió a esta situación luego de que se inauguraran las fondas del Parque O’Higgins este martes, que contó con la participación de Boric en el marco de un tenso ambiente.

Alcalde Mario Desbordes acusa a presidente Boric de darse “un gustito personal” por inaugurar fondas en La Pampilla

En conversación con Radio Infinita, el alcalde de Santiago sostuvo que lo que hizo el mandatario fue un “gusto personal”, señalando que “no me interesa polemizar con él, pero se equivocó. El presidente, en los dos o tres años anteriores, cuando estaba Irací Hassler, no dudó en inaugurar la semana de Fiestas Patrias en Santiago”.

En este sentido, expresó: “Ahora, tomó una decisión donde hay un alcalde de su sector, en un acto que es inédito en la historia, no encontramos ningún ejemplo, ni del presidente Allende, ni Alessandri… en dictadura y en democracia las fondas se inauguraron en Santiago”.

“Esto no es centralismo, es acá donde se produce el llamado a la independencia, la Primera Junta Nacional de Gobierno, y tantas otras cosas. Yo adoro el Maule, respeto las regiones, pero esta es una de las cosas más importante que tienen las Fiestas Patrias”, añadió.

Para cerrar, Desbordes enfatizó que “cuando uno es presidente, no puede darse gustos personales, no es alguien que puede hacer lo que quiera; al revés, no tiene la libertad de hacer lo que se le da la gana. Los presidentes, los alcaldes, tenemos más restricciones que el ciudadano común de hacer lo que a uno se le dé la gana (…) creo que se equivocó, actuó más el militante que el Jefe de Estado”.