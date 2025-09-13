Nuevo golpe del Tricel al PC: valida requerimiento de concejales contra Irací Hassler

Los ediles la acusan de abandono de deberes y graves faltas a la probidad en su paso por la municipalidad.

El mismo día que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ponía fin a la carrera parlamentaria de Daniel Jadue, el organismo le asestó un nuevo golpe al PC, al validar el requerimiento presentado por concejales de Santiago en contra de la ex alcaldesa Irací Hassler.

El Tricel ratificó lo señalado por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que rechazó la alegación de extemporaneidad presentada por Hassler en contra de la acción de los ediles que la acusan de abandono de deberes y graves faltas a la probidad en su paso por la municipalidad.

“El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 17 de junio de 2025, rechazó el alegato de extemporaneidad planteado por la exalcaldesa, considerando que, el artículo 51 bis de la Ley recién citada permite hacerlo válidamente dentro de los seis meses posteriores al término de su período edilicio”, consignó el organismo.

La disputa al interior del Tricel se dio respecto a la fecha de término del periodo de Irací Hassler en la municipalidad, ya que para el voto minoritario esto ocurrió el 15 de noviembre de 2024, cuando la ex alcaldesa presentó su renuncia.

Sin embargo, para el voto mayoritario la fecha es el 5 de diciembre de 2024, cuando se instaló oficialmente el nuevo concejo municipal de Santiago.

La acción contra Irací Hassler, que busca que no pueda ejercer cargos públicos por cinco años, fue presentada por Luis Mackenna (UDI), Carolina Prieto (Republicanos), Santiago Mekis (RN), Juan Mena (RN), Vicente Martínez (Republicanos) y María José Ramírez (RN).