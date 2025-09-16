VIDEO – Así fue el pie de cueca del presidente Boric para inaugurar las fondas del Parque O’Higgins

El presidente Boric bailó el primer pie de cueca con Paula Carrasco, mientras que el alcalde Desbordes hizo lo propio con la directora de Desarrollo Comunitario del municipio.

A pesar de la polémica generada en la previa, el presidente Gabriel Boric se hizo presente, como es tradición, en el Parque O’Higgins para inaugurar las fondas de Santiago, en compañía del alcalde Mario Desbordes.

El jefe de Estado llegó acompañado de su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta, para luego subir al escenario, donde el primero en tomar la palabra fue el alcalde Desbordes.

“Somos una nación libre, abierta y hospitalaria, multicultural, y a cada generación le toca la tarea de dar forma a esa unidad que contiene en sí todas esas diferencias políticas, religiosas y sociales. Esto no es posible sin apertura, sin respeto, sin tolerancia y solidaridad. No es posible sin la consciencia de que juntos formamos parte del mismo cuerpo”, indicó el jefe comunal.

Estas declaraciones fueron tomadas por el presidente Boric, quien recalcó que “como bien decía recién el alcalde Desbordes, hay algo que nos une y es justamente esta bandera”.

“Además del cariño al que invitaba el alcalde de Desbordes, que comparto, nos tocó, como bien decía él, compartir y discutir de buena fe, tratando de atender a la mejor versión del argumento del contrario en momentos muy difíciles. Y logramos ponernos de acuerdo, pese a que pensamos diferente, yo creo que eso es valioso”, aseveró el jefe de Estado.

Boric cerró su alocución haciendo un llamado a los presentes: “Yo les quiero pedir a todos ustedes, como decía el alcalde Desbordes, que nos queramos y que nos cuidemos, y en particular, que si van a manejar, no tomen, no tomen alcohol”.

Tras esto, el presidente Boric bailó el primer pie de cueca con Paula Carrasco, mientras que el alcalde Desbordes hizo lo propio con la directora de Desarrollo Comunitario del municipio, Eleonora Espinoza.