Mario Desbordes deja atrás tensión con presidente Boric: “Mientras estemos en fiestas, no hay diferencias”

Tras la polémica que surgió por la inauguración de Fiestas Patrias, el alcalde de Santiago volvió a referirse a su tirante relación con Boric y explicó por qué el mandatario cambiará de palco en la gala del Teatro Municipal que se desarrollará esta noche.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acudió esta mañana a la Catedral de la comuna, donde nuevamente se refirió a la tensión que surgió esta semana con el presidente Gabriel Boric.

Lo anterior, se originó a raíz de la decisión que tomó el mandatario de inaugurar las Fiestas Patrias en La Pampilla, en lugar del Parque O’Higgins, como se realiza tradicionalmente. Esto generó la molestia del jefe comunal, que disparó contra el jefe de Estado acusándolo de darse “gustitos personales”.

Desbordes deja atrás tensión con presidente Boric por Fiestas Patrias

En este contexto, Mario Desbordes quiso dejar atrás la polémica, afirmando que “mientras estemos en las fiestas, no hay diferencias. Nosotros tenemos que preocuparnos de que esto salga bien, son Fiestas Patrias, eso significa que son de todas y todos los chilenos, y por lo tanto, yo no voy a polemizar con nadie en estas fiestas”.

Tras ello, abordó la gala que se va a realizar esta noche en el Teatro Municipal y la forma en que se distribuirán los asientos.

“No lo sé, es decisión de él. Lo normal es el palco 21, pero no sé qué cambio habrá. El presidente me dice que va con su niñita y obviamente en ese contexto él planteaba el otro palco, así que está bien, es decisión de él, yo no me voy a involucrar”, dijo Desbordes.

A lo que agregó: “Donde se siente en la noche no es ningún problema, él está en su derecho, va con su guagua. Lo acompañó su pareja y su niñita el 16, el día de la inauguración (de las fondas del Parque O’Higgins) y no fue fácil con una niñita de dos meses, entonces yo entiendo que en la noche él quiera estar en el palco más tranquilo, con su guagüita, no hay ningún problema“.

Para cerrar, se le consultó sobre la polémica por al inauguración de las Fiestas Patrias que realizó el presidente Boric en La Pampilla, y frente a esto, Mario Desbordes respondió que “ya dije lo que tenía que decir”.